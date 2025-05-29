Hande Erçel ve Barış Arduç'u İkinci Kez Buluşturan Aşkı Hatırla'nın Yayın Tarihi Belli Oldu!
Hande Erçel ve Barış Arduç Netflix yapımı Rüzgara Bırak filminin yakaladığı büyük başarının ardından Aşkı Hatırla dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Disney Plus'ta yayınlanacak diziden yeni bir poster yayınlandı. Ayrıca bi müjde niteliğinde dizinin yayın tarihi de belli oldu!
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Sezonun en çok konuşulan partnerliğine sahip olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi Aşkı Hatırla'dan yeni bir poster yayınlandı.
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Merakla beklenen Aşkı Hatırla'nın yayın tarihi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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