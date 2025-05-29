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Hande Erçel ve Barış Arduç'u İkinci Kez Buluşturan Aşkı Hatırla'nın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Hande Erçel ve Barış Arduç'u İkinci Kez Buluşturan Aşkı Hatırla'nın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Barış Arduç Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2025 - 13:32

Hande Erçel ve Barış Arduç Netflix yapımı Rüzgara Bırak filminin yakaladığı büyük başarının ardından Aşkı Hatırla dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Disney Plus'ta yayınlanacak diziden yeni bir poster yayınlandı. Ayrıca bi müjde niteliğinde dizinin yayın tarihi de belli oldu!

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Sezonun en çok konuşulan partnerliğine sahip olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi Aşkı Hatırla'dan yeni bir poster yayınlandı.

Sezonun en çok konuşulan partnerliğine sahip olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi Aşkı Hatırla'dan yeni bir poster yayınlandı.

Dizide evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir ve ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen bir editör olan Güneş'in (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla kendilerini hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde bulmalarıyla başlayan hikaye derin izler bırakacak.

Merakla beklenen Aşkı Hatırla'nın yayın tarihi belli oldu.

Merakla beklenen Aşkı Hatırla'nın yayın tarihi belli oldu.

İki dijital yapımın ardından bir de ATV dizisi için anlaşan Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla dizisinin çekimleri tamamlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanan dizinin yayın tarihi belli oldu. Aşkı Hatırla 18 Haziran'da Disney Plus'ta yayınlanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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