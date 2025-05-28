Chucky’nin Efsane Oyuncusu Ed Gale Hayatını Kaybetti
Chucky filmiyle tanınan Ed Gale, 61 yaşında Los Angeles’ta hayatını kaybetti. Ailesi duygusal bir veda mesajı paylaştı.
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Chucky'nin yıldızı Ed Gale hayatını kaybetti!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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