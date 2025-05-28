Chucky’nin Efsane Oyuncusu Ed Gale Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Ed Gale, korku sinemasının ikonik yapımlarından Chucky filmiyle hafızalara kazınmıştı. 61 yaşındaki Gale'in Los Angeles'ta yaşamını yitirdiği açıklandı. 130'dan fazla film, dizi ve reklamda yer alan başarılı aktörün 27 Mayıs 2025’te vefat ettiği bildirildi. Ailesi tarafından yapılan duygusal açıklamada, “Ed Gale son selamını verdi ve şimdi ahirette başrolde” sözlerine yer verildi.