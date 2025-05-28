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Chucky’nin Efsane Oyuncusu Ed Gale Hayatını Kaybetti

Chucky’nin Efsane Oyuncusu Ed Gale Hayatını Kaybetti

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.05.2025 - 19:51

Chucky filmiyle tanınan Ed Gale, 61 yaşında Los Angeles’ta hayatını kaybetti. Ailesi duygusal bir veda mesajı paylaştı.

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Chucky'nin yıldızı Ed Gale hayatını kaybetti!

Chucky'nin yıldızı Ed Gale hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Ed Gale, korku sinemasının ikonik yapımlarından Chucky filmiyle hafızalara kazınmıştı. 61 yaşındaki Gale'in Los Angeles'ta yaşamını yitirdiği açıklandı. 130'dan fazla film, dizi ve reklamda yer alan başarılı aktörün 27 Mayıs 2025’te vefat ettiği bildirildi. Ailesi tarafından yapılan duygusal açıklamada, “Ed Gale son selamını verdi ve şimdi ahirette başrolde” sözlerine yer verildi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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