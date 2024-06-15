Amerika'yı Ziyaret Eden Turistlerin En İlginç Buldukları 10 Olay
Amerika'yı Ziyaret Eden Turistlerin En İlginç Buldukları 10 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Amerika gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke. Bugünkü içeriğimizde Amerika'yı ziyaret etmiş insanların gerçekten çok ilginç buldukları 10 maddeye bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Herkesin bu kadar şişko olması beni çok şaşırtmıştı."
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2. "Uzaya çıkan bir uzay gemisi görmüştük ve insanların sadece birkaç saniyeliğine durup sonra normal bir günmüş gibi hayatına devam etmişti."
3. "Amerika'da ilk kez kahve alırken yorgun olduğum için XL kahve istemiştim ve gelense koca bir kova dolusu kahveydi."
4. "Aynı filmlerde olduğu gibi üstünde yağ olan pankeklerden yediğimde gerçekten tam Amerika'da gibi hissetmiştim."
5. "Amerika'da gezerken dağlık bir bölgede at süren gerçek bir kovboy görmüştüm."
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6. "Turist vizesindeyken bile ülkede eğitim alanlarında silah sıkabilmek ilginç bir tecrübeydi."
7. "Aynı filmlerdeki gibi okul otobüsleri görmüş olmak ilginç bir tecrübeydi."
8. "Barlarda bile insanların bu kadar çok arkadaş canlısı olmaları çok ilginç bir tecrübeydi."
9. "2 litrelik kolayı direkt şişesi ile beraber kafasına diken bir kadın gördüğümde şok olmuştum."
10. "Neredeyse her yerde bahşiş istiyor olmaları çok garip gelmişti."
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