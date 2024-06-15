Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Amerika'yı Ziyaret Eden Turistlerin En İlginç Buldukları 10 Olay

Amerika'yı Ziyaret Eden Turistlerin En İlginç Buldukları 10 Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 17:01

Amerika gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke. Bugünkü içeriğimizde Amerika'yı ziyaret etmiş insanların gerçekten çok ilginç buldukları 10 maddeye bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Herkesin bu kadar şişko olması beni çok şaşırtmıştı."

1. "Herkesin bu kadar şişko olması beni çok şaşırtmıştı."

2. "Uzaya çıkan bir uzay gemisi görmüştük ve insanların sadece birkaç saniyeliğine durup sonra normal bir günmüş gibi hayatına devam etmişti."

2. "Uzaya çıkan bir uzay gemisi görmüştük ve insanların sadece birkaç saniyeliğine durup sonra normal bir günmüş gibi hayatına devam etmişti."

'Çok ilginç bir tecrübeydi cidden.'

3. "Amerika'da ilk kez kahve alırken yorgun olduğum için XL kahve istemiştim ve gelense koca bir kova dolusu kahveydi."

3. "Amerika'da ilk kez kahve alırken yorgun olduğum için XL kahve istemiştim ve gelense koca bir kova dolusu kahveydi."

'Bu farka çok şaşırmıştım...'

4. "Aynı filmlerde olduğu gibi üstünde yağ olan pankeklerden yediğimde gerçekten tam Amerika'da gibi hissetmiştim."

4. "Aynı filmlerde olduğu gibi üstünde yağ olan pankeklerden yediğimde gerçekten tam Amerika'da gibi hissetmiştim."

5. "Amerika'da gezerken dağlık bir bölgede at süren gerçek bir kovboy görmüştüm."

5. "Amerika'da gezerken dağlık bir bölgede at süren gerçek bir kovboy görmüştüm."

'Çok ilginç bir tecrübeydi.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Turist vizesindeyken bile ülkede eğitim alanlarında silah sıkabilmek ilginç bir tecrübeydi."

6. "Turist vizesindeyken bile ülkede eğitim alanlarında silah sıkabilmek ilginç bir tecrübeydi."

7. "Aynı filmlerdeki gibi okul otobüsleri görmüş olmak ilginç bir tecrübeydi."

8. "Barlarda bile insanların bu kadar çok arkadaş canlısı olmaları çok ilginç bir tecrübeydi."

8. "Barlarda bile insanların bu kadar çok arkadaş canlısı olmaları çok ilginç bir tecrübeydi."

9. "2 litrelik kolayı direkt şişesi ile beraber kafasına diken bir kadın gördüğümde şok olmuştum."

'Bugüne kadar gördüğüm en garip şeylerden birisiydi.'

10. "Neredeyse her yerde bahşiş istiyor olmaları çok garip gelmişti."

10. "Neredeyse her yerde bahşiş istiyor olmaları çok garip gelmişti."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın