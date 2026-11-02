Banyo Saatinde Kriz Çıkaran Çocukların Saç Yıkamaktan Nefret Etmesinin 4 Nedeni
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Banyo saatinde başlayan ağlama krizleri çoğu zaman sıradan bir huysuzluk gibi görünse de arkasında duyusal nedenler olabiliyor. Ruh sağlığı ve duyusal destek alanında çalışan ergoterapist Dr. Diane Knoll, saç yıkamanın bazı çocukları neden bu kadar zorladığını ve bu anları nasıl kolaylaştırabileceğinizi anlattı.
İşte detaylar...
Islaklık, su basıncı ve sıcaklık değişimi tetikleyici olabiliyor.
Başı geriye yatırmak denge duyusunu zorluyor.
Bebeklik refleksi ve banyonun sesleri de etkili olabiliyor.
Önce hazırlık, sonra dinlenme: Saç yıkamayı kolaylaştıran yöntemler.
Zorluk sürerse ergoterapist değerlendirmesi gerekebilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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