Banyo Saatinde Kriz Çıkaran Çocukların Saç Yıkamaktan Nefret Etmesinin 4 Nedeni

İç kulaktaki denge sistemi, baş hareket ettiğinde yer değiştiren sıvı sayesinde beyne vücudun konumunu bildiriyor. Bu sisteme aşırı tepki veren çocuklarda baş geriye gidince beyin bu hareketi kontrol kaybı olarak algılayabiliyor ve çocuk kendini güvende hissetmiyor. Başı geriye atmak yön bulmayı da zorlaştırıyor; banyonun ışığı fazla parlaksa rahatsızlık artabiliyor.

Knoll, bu çocukların oyun parkındaki aletlerden ya da engebeli zeminde yürümekten de çekinebildiğini belirtiyor.