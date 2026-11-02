article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Banyo Saatinde Kriz Çıkaran Çocukların Saç Yıkamaktan Nefret Etmesinin 4 Nedeni

Banyo Saatinde Kriz Çıkaran Çocukların Saç Yıkamaktan Nefret Etmesinin 4 Nedeni

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 15:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Banyo saatinde başlayan ağlama krizleri çoğu zaman sıradan bir huysuzluk gibi görünse de arkasında duyusal nedenler olabiliyor. Ruh sağlığı ve duyusal destek alanında çalışan ergoterapist Dr. Diane Knoll, saç yıkamanın bazı çocukları neden bu kadar zorladığını ve bu anları nasıl kolaylaştırabileceğinizi anlattı.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Islaklık, su basıncı ve sıcaklık değişimi tetikleyici olabiliyor.

Islaklık, su basıncı ve sıcaklık değişimi tetikleyici olabiliyor.

Genel nüfusun yüzde 5 ile 17'si duyusal sorunlar yaşıyor; otizm tanısı alan çocukların yüzde 90'ında ise duyusal işleme bozukluğu görülüyor. Knoll'a göre banyo için soyunup giyinmek, sıcaklık değişimi, özellikle yüzdeki ıslaklık hissi ve suyun basıncı bazı çocuklara rahatsız edici, hatta acı verici gelebiliyor.

Kafa derisi hassas olan çocuklarda saç taramak da benzer şekilde zorlaşabiliyor.

Başı geriye yatırmak denge duyusunu zorluyor.

Başı geriye yatırmak denge duyusunu zorluyor.

İç kulaktaki denge sistemi, baş hareket ettiğinde yer değiştiren sıvı sayesinde beyne vücudun konumunu bildiriyor. Bu sisteme aşırı tepki veren çocuklarda baş geriye gidince beyin bu hareketi kontrol kaybı olarak algılayabiliyor ve çocuk kendini güvende hissetmiyor. Başı geriye atmak yön bulmayı da zorlaştırıyor; banyonun ışığı fazla parlaksa rahatsızlık artabiliyor.

Knoll, bu çocukların oyun parkındaki aletlerden ya da engebeli zeminde yürümekten de çekinebildiğini belirtiyor.

Bebeklik refleksi ve banyonun sesleri de etkili olabiliyor.

Bebeklik refleksi ve banyonun sesleri de etkili olabiliyor.

Bir diğer olası neden, başın aniden geriye gitmesiyle tetiklenen Moro refleksi. Bebeğin bakım veren kişinin dikkatini çekmesine yardım eden bu irkilme refleksi genellikle 4 ile 6. aylar arasında geride kalıyor. Geride kalmadığında ise çocuk büyüyüp hareketlendikçe ciddi strese yol açabiliyor.

Banyonun yankılanan sesleri ve banyodaki kokular da duyusal yükü artırabiliyor.

Önce hazırlık, sonra dinlenme: Saç yıkamayı kolaylaştıran yöntemler.

Önce hazırlık, sonra dinlenme: Saç yıkamayı kolaylaştıran yöntemler.

Knoll, otizmli bir ergoterapistin geliştirdiği 'önce, sırasında ve sonra' yaklaşımını öneriyor. Amaç, sinir sistemini etkinlikten önce hazırlamak, zor anda başa çıkma yolları kullanmak ve sonrasında sakinleşmesine yardım etmek. Yıkama sırasında şampuan siperliği ya da durulama gerektirmeyen bir başlık ve çocuğun elinde tutabileceği sakinleştirici bir oyuncak işe yarayabiliyor; ardından ağırlıklı bir battaniyeyle dinlenmek iyi geliyor.

Çocuğa söz hakkı vermek de önemli: İki şampuan kokusu arasında seçim yapmasına, elinde tutacağı oyuncağı seçmesine ya da ışıkların kısılmasına o karar verebilir.

Zorluk sürerse ergoterapist değerlendirmesi gerekebilir.

Zorluk sürerse ergoterapist değerlendirmesi gerekebilir.

Bu yöntemlere rağmen zorluk sürüyorsa bir ergoterapiste başvurmak düşünülebilir. Knoll, duyusal farklılıkların saç yıkama dışındaki günlük rutinleri de etkileyip etkilemediğine baktığını, çünkü sorunun nadiren tek başına görüldüğünü söylüyor. Knoll, 'Çoğu zaman çocuğun davranışının altındaki nedeni bulmak biraz dedektiflik gerektiriyor' dedi.

Çocuğu uymaya zorlamak yerine duyusal sınırlarına saygı gösteren, nöroçeşitliliği gözeten bir terapistle çalışmak da faydalı olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın