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Amazon'un Tomb Raider Dizisinden Çekim Tarihi Geldi

Amazon'un Tomb Raider Dizisinden Çekim Tarihi Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 17:29

Oyun dünyasının en ikonik karakterlerinden Lara Croft'un dizi macerasını başlatacak Amazon projesi için hayranları heyecanlandıran yeni detaylar paylaşıldı.

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Tomb Raider hayranlarının sıradaki oyundan yana yüzü gülecek mi bilinmez ancak uyarlamalar ekranları şenlendirecek gibi görünüyor.

Tomb Raider hayranlarının sıradaki oyundan yana yüzü gülecek mi bilinmez ancak uyarlamalar ekranları şenlendirecek gibi görünüyor.

Netflix ekranlarında yayınlanacak Tomb Raider animasyon dizisinin yanında Amazon'un ellerinden çıkacak ve senaryosu Phoebe Waller-Bridge'e emanet live-action Tomb Raider dizisi de yolda.

Amazon'un Tomb Raider dizisinden paylaşılan yeni detaylar çekimlerin başlayacağı tarihi ortaya koydu.

Amazon'un Tomb Raider dizisinden paylaşılan yeni detaylar çekimlerin başlayacağı tarihi ortaya koydu.

The Wrap'e konuşan Amazon MGM TV Başkanı Vernon Sanders yaptığı açıklamalarda 'Çok sıkı çalışıyoruz. Elimizde harika bir malzeme var. Phoebe gerçekten çok iyi. Gerçekten çok heyecanlıyız. Tahminimce bu yılın geri kalanını önümüzdeki yılın başlarında prodüksiyona başlayabilmek için hazırlık yaparak geçireceğiz. Lara Croft'umuzu bulmak zorundayız, bu yüzden dünya çapındaki arayışımız er ya da geç başlayacak' ifadelerini kullandı. Kısacası dizinin çekimleri en erken 2025'in başlarında start alacak ve vizyon tarihi pek de yakın görünmüyor.

Tomb Raider dizisi yolda olsa da proje henüz başrolünü bulabilmiş de değil.

Tomb Raider dizisi yolda olsa da proje henüz başrolünü bulabilmiş de değil.

Sanders'ın da açıklamasında belirttiği gibi geçmişte Angelina Jolie ve Alicia Vikander tarafından canlandırılan Lara Croft rolü için koltuk hala boş. Dizi hakkında en merak edilen detaylardan biri de elbette bu ikonik kadına kimin hayat vereceği.

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