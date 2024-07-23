Amazon'un Tomb Raider Dizisinden Çekim Tarihi Geldi
Amazon'un Tomb Raider Dizisinden Çekim Tarihi Geldi
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Tomb Raider hayranlarının sıradaki oyundan yana yüzü gülecek mi bilinmez ancak uyarlamalar ekranları şenlendirecek gibi görünüyor.
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Amazon'un Tomb Raider dizisinden paylaşılan yeni detaylar çekimlerin başlayacağı tarihi ortaya koydu.
Tomb Raider dizisi yolda olsa da proje henüz başrolünü bulabilmiş de değil.
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