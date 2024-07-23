Amazon'un Tomb Raider Dizisinden Çekim Tarihi Geldi

The Wrap'e konuşan Amazon MGM TV Başkanı Vernon Sanders yaptığı açıklamalarda 'Çok sıkı çalışıyoruz. Elimizde harika bir malzeme var. Phoebe gerçekten çok iyi. Gerçekten çok heyecanlıyız. Tahminimce bu yılın geri kalanını önümüzdeki yılın başlarında prodüksiyona başlayabilmek için hazırlık yaparak geçireceğiz. Lara Croft'umuzu bulmak zorundayız, bu yüzden dünya çapındaki arayışımız er ya da geç başlayacak' ifadelerini kullandı. Kısacası dizinin çekimleri en erken 2025'in başlarında start alacak ve vizyon tarihi pek de yakın görünmüyor.