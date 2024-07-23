Stardew Valley'in Geliştiricisi DLC İçin Para Talep Etmeyeceğine Şerefi Üzerine Söz Verdi!

Bir hayranın kendisine düzenli ücretsiz güncellemeler ve oyunu hala tutkuyla geliştirmeye devam ettiği için teşekkürlerini iletmesinin ardından Eric 'ConcernedApe” Barone verdiği yanıtta 'Soyadımın şerefi üzerine yemin ederim ki yaşadığım sürece DLC veya güncelleme için asla para talep etmeyeceğim. Bunun ekran görüntüsünü alın ve eğer bu yemini ihlal edersem beni utandırın' ifadelerini kullandı.