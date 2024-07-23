Stardew Valley'in Geliştiricisi DLC İçin Para Talep Etmeyeceğine Şerefi Üzerine Söz Verdi!
Stardew Valley'in Geliştiricisi DLC İçin Para Talep Etmeyeceğine Şerefi Üzerine Söz Verdi!
Bağımsız oyunların gücünü kanıtlayan en sevilen yapımlardan olan Stardew Valley'in geliştiricisi Eric 'ConcernedApe” Barone DLC için asla para talep etmeyeceğine dair ilginç bir garanti verdi.
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Her şeyiyle yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley çıkışının üzerinden geçen neredeyse 8 yıla karşın hala çılgınlar gibi satmaya devam ediyor.
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Çıkışından bu yana sürekli güncellemelerle desteklenen ve oyuna eklenen yeni içeriklerle sürekli canlı tutulan Stardew Valley'i geliştiren Eric "ConcernedApe” Barone hiçbir güncelleme ve DLC için asla para talep etmeyeceğine dair ilginç bir söz verdi.
Tek tabanca geliştirici aradan geçen yıllara rağmen hala Stardew Valley ile ilgilenmenin yanında ayrıca yeni oyunu için de mesai yapıyor.
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