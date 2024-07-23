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Stardew Valley'in Geliştiricisi DLC İçin Para Talep Etmeyeceğine Şerefi Üzerine Söz Verdi!

Stardew Valley'in Geliştiricisi DLC İçin Para Talep Etmeyeceğine Şerefi Üzerine Söz Verdi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 15:57

Bağımsız oyunların gücünü kanıtlayan en sevilen yapımlardan olan Stardew Valley'in geliştiricisi Eric 'ConcernedApe” Barone DLC için asla para talep etmeyeceğine dair ilginç bir garanti verdi.

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Her şeyiyle yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley çıkışının üzerinden geçen neredeyse 8 yıla karşın hala çılgınlar gibi satmaya devam ediyor.

Her şeyiyle yalnızca tek bir kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley çıkışının üzerinden geçen neredeyse 8 yıla karşın hala çılgınlar gibi satmaya devam ediyor.

Tatlı mı tatlı grafikleriyle ilk bakışta rahatlatıcı bir çiftçilik simülasyonu gibi görünen ancak ufacık boyutunun içinde bundan çok daha fazlasını saklayan Stardew Valley kendine sıkı bir hayran kitlesi edinmeyi de başardı.

Çıkışından bu yana sürekli güncellemelerle desteklenen ve oyuna eklenen yeni içeriklerle sürekli canlı tutulan Stardew Valley'i geliştiren Eric "ConcernedApe” Barone hiçbir güncelleme ve DLC için asla para talep etmeyeceğine dair ilginç bir söz verdi.

Çıkışından bu yana sürekli güncellemelerle desteklenen ve oyuna eklenen yeni içeriklerle sürekli canlı tutulan Stardew Valley'i geliştiren Eric "ConcernedApe” Barone hiçbir güncelleme ve DLC için asla para talep etmeyeceğine dair ilginç bir söz verdi.
twitter.com

Bir hayranın kendisine düzenli ücretsiz güncellemeler ve oyunu hala tutkuyla geliştirmeye devam ettiği için teşekkürlerini iletmesinin ardından Eric 'ConcernedApe” Barone verdiği yanıtta 'Soyadımın şerefi üzerine yemin ederim ki yaşadığım sürece DLC veya güncelleme için asla para talep etmeyeceğim. Bunun ekran görüntüsünü alın ve eğer bu yemini ihlal edersem beni utandırın' ifadelerini kullandı.

Tek tabanca geliştirici aradan geçen yıllara rağmen hala Stardew Valley ile ilgilenmenin yanında ayrıca yeni oyunu için de mesai yapıyor.

Tek tabanca geliştirici aradan geçen yıllara rağmen hala Stardew Valley ile ilgilenmenin yanında ayrıca yeni oyunu için de mesai yapıyor.

Haunted Chocolatier adlı yeni oyununda bizleri lanetli bir çikolata fabrikasına götürecek olan ConcernedApe son açıklamasıyla bu oyunda da Stardew Valley ile aynı yolu izleyeceğini de açıklamış oldu.

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