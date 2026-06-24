Amazon Prime Day İndirimlerinde 365 Günün En Düşük Fiyatına Sahip 12 Ürün
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Yıl boyunca beklediğiniz o en büyük fiyat düşüşleri nihayet listelere yansıdı. Teknolojiden ev yaşamına, kahve makinelerinden evcil hayvan ekipmanlarına kadar son 365 günün en iyi fiyat etiketine sahip olan, sepetinizi dolduracak en popüler fırsatları sizin için bir araya getirdik.
Bu içerik 24.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Apple 13 inç MacBook Neo Laptop modelinde yılın en düşük fiyatını kaçırmayın!
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Oyuncu koltuğu, 9.499,00 TL'den %11 indirim avantajıyla birlikte 8.499,00 TL'ye düştü.
Bu uzaktan kumandalı vantilatör, 7.999,00 TL'den tam %50 net indirimle birlikte 3.999,00 TL'ye geriledi.
Ev sinema keyfini en canlı renkler ve kusursuz ses teknolojisiyle zirveye taşıyacak akıllı televizyon!
UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti, 19.999,00 TL'den %10 indirimle sepet aşamasında 17.999,00 TL'ye geriledi.
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Bu hızlı pişirici, 3.299,00 TL'den %9 indirim avantajıyla 2.998,99 TL'ye düştü.
Fiber-Tech teknolojili bu şişme yatak, 5.198,64 TL'den %36 net fiyat düşüşüyle birlikte 3.325,95 TL'ye geriledi.
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Ultra sessiz çalışan ve geniş haznesi bulunan bu çelik su çeşmesi, yılın en düşük fiyatı listesi arasında net 1.979,00 TL.
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