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Aman Dikkat: Düşündüğünüzden Çok Daha Tehlikeli Olan 15 Madde

Aman Dikkat: Düşündüğünüzden Çok Daha Tehlikeli Olan 15 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 10:01

Hayatımızın her saniyesinde tehlikelerle karşı karşıyayız. Yoldan geçerken, eve giderken, merdiven çıkarken gibi birçok durumda hayatımız aniden tehlikeye düşebilir. Peki, düşünülenin aksine oldukça tehlikeli olan 15 durum nedir?

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1. "Sahil, özellikle de çeken akıntıdan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsanız, çok tehlikeli olabilir."

1. "Sahil, özellikle de çeken akıntıdan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsanız, çok tehlikeli olabilir."

2. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak ölümcül bir gaza yol açabilir."

2. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak ölümcül bir gaza yol açabilir."

3. "Uzun süreli kronik uykusuzluk çekmek hem mental hem fiziksel sağlığınızı mahvedebilir."

3. "Uzun süreli kronik uykusuzluk çekmek hem mental hem fiziksel sağlığınızı mahvedebilir."

4. "Düşerken sadece yanlış bir açıda düşerek kafanızı çarpmanız ölmenize sebep olabilir."

4. "Düşerken sadece yanlış bir açıda düşerek kafanızı çarpmanız ölmenize sebep olabilir."

5. "Cevap çok açık ama alkollü araba sürmek düşündüğünüzden çok daha tehlikeli."

5. "Cevap çok açık ama alkollü araba sürmek düşündüğünüzden çok daha tehlikeli."

'Lütfen bana bir şey olmaz diye düşünerek yollara çıkmayın.'

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6. "Normal insanlar, iyi bir doktor nasıl olur hiç bilmiyor."

6. "Normal insanlar, iyi bir doktor nasıl olur hiç bilmiyor."

'Doğru doktora gitmek hayatınızı kurtarabilir.'

7. "Nehirlerin hoş gözüktüğünü biliyorum ama yüzmek için hiç ideal değiller."

7. "Nehirlerin hoş gözüktüğünü biliyorum ama yüzmek için hiç ideal değiller."

'En sakin görünen nehir bile alt akıntısı ile sizi aniden sürükleyip ölmenize sebep olabilir.'

8. "Doğru bakılmayan dişler özellikle enfeksiyon kaparsa ölümcül olabilir."

8. "Doğru bakılmayan dişler özellikle enfeksiyon kaparsa ölümcül olabilir."

'Enfeksiyon bir kez beyninize ulaşırsa sizin için çok geç demektir.'

9. "Yüzlerce kilo insanı taşıyabilen asansörlerin yanlış bir durumda ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyorsunuz."

9. "Yüzlerce kilo insanı taşıyabilen asansörlerin yanlış bir durumda ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyorsunuz."

'Özellikle küçük çocuklarınız ve köpeklerinizle birlikteyken asansörlerin çevresinde çok dikkatli olun.'

10. "Yeteri kadar keskin olmayan bıçaklar..."

10. "Yeteri kadar keskin olmayan bıçaklar..."

'Düşünülenin aksine keskin bıçaklar sizin için daha güvenlidir çünkü kör bir bıçağa daha fazla güç uygulamanız gerektiği için kendinizi kesmeniz daha olasıdır.'

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11. "Güneş yanığına radyasyon yanığı dediğimizde insanlar ciddiye almaya başlayacak sanırım."

11. "Güneş yanığına radyasyon yanığı dediğimizde insanlar ciddiye almaya başlayacak sanırım."

'Güneş yanığı yüzünden ikinci derece yanık geçirmeniz bile mümkün!'

12. "Merdivenler hayatımızın bir parçası olduğu için oldukça alışığız ama sadece 2-3 basamak yukarıdan düşmeniz bile ölümünüze yol açabilir."

12. "Merdivenler hayatımızın bir parçası olduğu için oldukça alışığız ama sadece 2-3 basamak yukarıdan düşmeniz bile ölümünüze yol açabilir."

'Lütfen merdiven inerken telefon kullanmayın.'

13. "Anlamanız gereken bir şey varsa o da, 'yanıcı' maddelerin normal kağıt gibi yanmaktansa gerçekten aniden alev almasıdır."

13. "Anlamanız gereken bir şey varsa o da, 'yanıcı' maddelerin normal kağıt gibi yanmaktansa gerçekten aniden alev almasıdır."

'Lütfen yanıcı maddeler ile oyun oynamayalım.'

14. "Konu tekerlek olunca lütfen ucuza kaçmayın."

14. "Konu tekerlek olunca lütfen ucuza kaçmayın."

'Yaşanan kazalardan çoğu eskimiş tekerleklerden dolayı gerçekleşiyor çünkü yeri olması gerektiği kadar iyi kavrayamıyorlar.'

15. "Yumruk atmak filmlerde gördüğünüz gibi değil ve sadece bir yumruk ile birisini öldürebilirsiniz."

15. "Yumruk atmak filmlerde gördüğünüz gibi değil ve sadece bir yumruk ile birisini öldürebilirsiniz."

'Ayrıca elinizi kırmanız da oldukça mümkün.'

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