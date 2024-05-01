Aman Dikkat: Düşündüğünüzden Çok Daha Tehlikeli Olan 15 Madde
Aman Dikkat: Düşündüğünüzden Çok Daha Tehlikeli Olan 15 Madde
Hayatımızın her saniyesinde tehlikelerle karşı karşıyayız. Yoldan geçerken, eve giderken, merdiven çıkarken gibi birçok durumda hayatımız aniden tehlikeye düşebilir. Peki, düşünülenin aksine oldukça tehlikeli olan 15 durum nedir?
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1. "Sahil, özellikle de çeken akıntıdan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorsanız, çok tehlikeli olabilir."
2. "Farklı temizlik ürünlerini karıştırmak ölümcül bir gaza yol açabilir."
3. "Uzun süreli kronik uykusuzluk çekmek hem mental hem fiziksel sağlığınızı mahvedebilir."
4. "Düşerken sadece yanlış bir açıda düşerek kafanızı çarpmanız ölmenize sebep olabilir."
5. "Cevap çok açık ama alkollü araba sürmek düşündüğünüzden çok daha tehlikeli."
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6. "Normal insanlar, iyi bir doktor nasıl olur hiç bilmiyor."
7. "Nehirlerin hoş gözüktüğünü biliyorum ama yüzmek için hiç ideal değiller."
8. "Doğru bakılmayan dişler özellikle enfeksiyon kaparsa ölümcül olabilir."
9. "Yüzlerce kilo insanı taşıyabilen asansörlerin yanlış bir durumda ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyorsunuz."
10. "Yeteri kadar keskin olmayan bıçaklar..."
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11. "Güneş yanığına radyasyon yanığı dediğimizde insanlar ciddiye almaya başlayacak sanırım."
12. "Merdivenler hayatımızın bir parçası olduğu için oldukça alışığız ama sadece 2-3 basamak yukarıdan düşmeniz bile ölümünüze yol açabilir."
13. "Anlamanız gereken bir şey varsa o da, 'yanıcı' maddelerin normal kağıt gibi yanmaktansa gerçekten aniden alev almasıdır."
14. "Konu tekerlek olunca lütfen ucuza kaçmayın."
15. "Yumruk atmak filmlerde gördüğünüz gibi değil ve sadece bir yumruk ile birisini öldürebilirsiniz."
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