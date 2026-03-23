Altın/Gümüş Rasyosu Nedir: Profesyonel Yatırımcıların Fırsatları Görmek İçin Kullandığı Pusula

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.03.2026 - 17:01

En kıymetli madenler arasında olan altın ve gümüş, her yatırımcının yüzünü güldüren değerli madenlerden. Bu iki maden arasındaki değer değişimlerine bakarak yatırımcılar genellikle yol haritasını çizip buna göre hareket ediyorlar. Arz - talep dengesinden, ekonomik dalgalanmalardan ve elbette yatırım hareketlerinden etkilenen bu altın-gümüş rasyosu tam olarak ne demek?

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararları almadan önce kendi risk profilinizi değerlendirmeniz önemlidir.

"Altın/Gümüş rasyosu nedir?" sorusunu cevaplayalım.

İngilizcesi 'Gold/Silver Ratio' olan Altın/Gümüş rasyosu, bir ons (31.10 gram) altının piyasa değerinin bir ons gümüş piyasa değerine bölünmesiyle bulunan bir oran. Bu oran ile altın ve gümüşün arasındaki değer farkı hesaplanıyor. İki değerli maden için yatırım yapmak isteyenlerin başvurduğu en kolay ve etkili yöntem diyebiliriz.

Altın/Gümüş rasyosu nasıl hesaplanır?

Hesaplaması son derece basittir. Altının anlık ons fiyatı, gümüşün anlık ons fiyatına bölünür.

Örnek Hesaplama:

Altının ons fiyatı 2.100 dolar, gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar olsun. 

2100 / 25 = 84 

Bu durumda Altın/Gümüş rasyosu 84'tür. Yani 1 ons altın almak için 84 ons gümüşe ihtiyacınız vardır.

Yatırımcılar bu hesaplamayı nasıl okur?

Yatırımcılar bu rasyoyu doğrudan bir al - sat sinyali olarak okumazlar. Hangi metalin diğerine göre aşırı satıldığını veya aşırı alındığını anlamak için kullanırlar. Bu strateji genellikle şu temel kurallara dayanır:

  • Yüksek Rasyo (Gümüş Ucuz, Altın Pahalı): Rasyo tarihsel ortalamaların çok üzerine çıktığında (örneğin 80 ve üzeri) yatırımcılar gümüşün altına kıyasla çok ucuz kaldığını düşünür. Bu dönemlerde altın satıp gümüş almak (veya portföydeki gümüş ağırlığını artırmak) mantıklı bir hareket olarak görülür.

  • Düşük Rasyo (Altın Ucuz, Gümüş Pahalı): Rasyo tarihsel ortalamaların altına düştüğünde (örneğin 50 ve altı) altının gümüşe kıyasla ucuz kaldığı yorumu yapılır. Bu durumda yatırımcılar gümüşten çıkıp altına geçmeyi tercih edebilirler.

Altın/Gümüş rasyosunu etkileyen faktörler neler?

Ekonomik krizler ve panik hallerinde yatırımcılar yöneldikleri değerli madenleri değiştirdiler. Mesela pandemi döneminde yatırımcılar, güvenli liman olarak altına hücum etmişlerdi. Bu dönemlerde altın fiyatı hızla artarken endüstriyel talebi düşen gümüş geride kaldı ve rasyo hızla yükseldi.

Altın/Gümüş rasyosunda gümüşün endüstriyel değeri de epey etkili.

Gümüş sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda güneş panellerinden elektrikli araçlara kadar birçok sektörde kullanılan endüstriyel bir metaldir. Ekonomik büyüme dönemlerinde sanayi talebi artar, gümüş altından daha hızlı değer kazanır ve rasyo düşer.

Elbette enflasyon oranlarının da etkisi büyük.

Enflasyonist ortamlarda her iki metal de değer kazanma eğilimindedir ancak gümüş, yapısı gereği altına göre daha yüksek volatiliteye (oynaklığa) sahiptir. Yükseliş trendlerinde gümüş genellikle altından daha hızlı koşar.

Altın/Gümüş rasyosuna tarihsel açıdan baktığımızda şu tabloyla karşılaşıyoruz:

Roma İmparatorluğu döneminde altın/gümüş rasyosu 12:1 oranındaydı ve kanunlarla sabitlenmişti.

1980 (Hunt Kardeşler Krizi) döneminde bu oran 17:1 seviyesindeydi ve gümüş tarihin en büyük spekülasyonunu yaşadı.

Mart 2020 (Covid-19) döneminde ise bu oran 124:1 ile tarihi bir rekor kırmıştı. Küresel panik altını uçururken gümüşü ezdi.

Altın/Gümüş rasyosu neden bu kadar önemli?

Altın/Gümüş rasyosu, finansal piyasalardaki risk iştahını ve değerli metaller arasındaki dengeyi okumak için kusursuz bir göstergedir diyebiliriz. 'Altın mı almalıyım yoksa gümüş mü?' sorusuna sadece fiyat grafiklerine bakarak değil, aynı zamanda bu iki metalin birbirine olan oranına (rasyoya) bakarak karar vermemize ve daha profesyonel bir bakış açısıyla yatırım yapmamıza olanak sağlıyor.

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
