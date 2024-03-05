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Altın Fiyatları Tarihi Zirvesini Gördü

Altın Fiyatları Tarihi Zirvesini Gördü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.03.2024 - 17:50

Ons altın, Fed'in faiz indirimi söylemleri ve jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle tarihi zirvesini yenilerken, içeride de dolardaki yükseliş gram altını yukarıya taşıdı.

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Altın fiyatları, Fed'in faizde indirime yaklaştığı yönünde söylemlerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatları, Fed'in faizde indirime yaklaştığı yönünde söylemlerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BloombergHT'nin aktardığına göre, güvenli liman olarak görülen ons altın 2.141 dolarla rekor kırdı. Altın, 2.135,39 dolarla 4 Aralık 2023'teki rekorunu yenilemiş oldu.

Fed'den faiz indirimi beklentileri artarken, Orta Doğu'da da gerilimlerin artması, borsalarda geri çekilme risklerinin yükselişi altındaki yükselişte etkili oldu.

Fed'den faiz indirimi beklentileri artarken, Orta Doğu'da da gerilimlerin artması, borsalarda geri çekilme risklerinin yükselişi altındaki yükselişte etkili oldu.

Gram altın da 2.180 TL ile rekor kırdı.

Gram altın da 2.180 TL ile rekor kırdı.

Fed'in faiz indiriminde zamanlama belirsizliğini korurken, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar, Çin ekonomisindeki sorunlar ve bu yılın sonunda ABD'de seçimler olması altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor.

Fed'in faiz indiriminde zamanlama belirsizliğini korurken, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar, Çin ekonomisindeki sorunlar ve bu yılın sonunda ABD'de seçimler olması altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor.
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ömer

Daha ne rekorlar neler görecez şükür etmeye devamm 🙏🏻🙏🏻