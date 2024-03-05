Altın Fiyatları Tarihi Zirvesini Gördü
Altın Fiyatları Tarihi Zirvesini Gördü
Ons altın, Fed'in faiz indirimi söylemleri ve jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle tarihi zirvesini yenilerken, içeride de dolardaki yükseliş gram altını yukarıya taşıdı.
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Altın fiyatları, Fed'in faizde indirime yaklaştığı yönünde söylemlerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Fed'den faiz indirimi beklentileri artarken, Orta Doğu'da da gerilimlerin artması, borsalarda geri çekilme risklerinin yükselişi altındaki yükselişte etkili oldu.
Gram altın da 2.180 TL ile rekor kırdı.
Fed'in faiz indiriminde zamanlama belirsizliğini korurken, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar, Çin ekonomisindeki sorunlar ve bu yılın sonunda ABD'de seçimler olması altın fiyatlarında yükselişi tetikliyor.
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Daha ne rekorlar neler görecez şükür etmeye devamm 🙏🏻🙏🏻