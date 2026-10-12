Altı Üstü İstanbul Bugün Var mı? Altı Üstü İstanbul’un Yeni Bölümü Ne Zaman?

Dizi final yapmadı, yayından da kaldırılmadı. İki haftalık ara, tamamen milli maçlardan kaynaklandı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya ile iki kez karşılaştı: İlk maç 28 Eylül’de Bursa’da, rövanş 5 Ekim’de Bologna’da oynandı. İki karşılaşma da pazartesi akşamına denk geldi, saat 21.45’te başladı ve ATV’den canlı yayınlandı. Bu nedenle kanal, iki pazartesi de 20.00 kuşağında dizinin yeni bölümü yerine özel yayına yer verdi ve ardından maç öncesi programına geçti. Altı Üstü İstanbul, 15. bölümüyle 21 Eylül’de Total reytingde 7,10 ile birinci olmuştu. Dizinin Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap’ın başrolde olduğu kadrosu bu akşam kaldığı yerden devam ediyor.