Altı Üstü İstanbul Bugün Var mı? Altı Üstü İstanbul’un Yeni Bölümü Ne Zaman?
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Altı Üstü İstanbul, iki haftalık bir ara vermişti. Peki Altı Üstü İstanbul bugün var mı, yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Dizi neden iki hafta üst üste yayınlanmadı? Emir ile Uzay’ın akıbetinin belli olacağı 16. bölümle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Gelin diziye dair detaylara geçelim…
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Altı Üstü İstanbul Bugün Var mı?
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Altı Üstü İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?
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ATV Yayın Akışı 12 Ekim Pazartesi
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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