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Altı Üstü İstanbul Bugün Var mı? Altı Üstü İstanbul’un Yeni Bölümü Ne Zaman?

Altı Üstü İstanbul Bugün Var mı? Altı Üstü İstanbul’un Yeni Bölümü Ne Zaman?

Atv yerli dizi
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 08:51
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Altı Üstü İstanbul, iki haftalık bir ara vermişti. Peki Altı Üstü İstanbul bugün var mı, yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Dizi neden iki hafta üst üste yayınlanmadı? Emir ile Uzay’ın akıbetinin belli olacağı 16. bölümle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Gelin diziye dair detaylara geçelim…

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Altı Üstü İstanbul Bugün Var mı?

Altı Üstü İstanbul Bugün Var mı?

Evet, Altı Üstü İstanbul bugün var. Dizinin 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de ATV’de yayınlanacak. Bu akşam futbol karşılaşması gibi bir yayın değişikliği bulunmuyor. ATV saat 19.00’daki ana haber bülteninin ardından doğrudan diziye geçiyor.

Altı Üstü İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?

Altı Üstü İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yeni bölüm bugün: Altı Üstü İstanbul’un 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi saat 20.00’de ekrana gelecek. Dizi 15 Haziran’dan bu yana her pazartesi akşamı aynı saatte yayınlanıyor. 15. bölümün finalinde Uzay ile Emir’in silahlı adamlarca kaçırılıp diri diri toprağa gömüldüğü sahne izleyiciyi şaşkına çevirmişti. İki haftadır merak edilen soru, bu akşam yayınlanacak bölümle cevap bulacak. Fragmanlarda ise Ziyankâr’ı saran yas ve intikam dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul 2 Haftadır Neden Yoktu? Altı Üstü İstanbul Final mi Yaptı?

Altı Üstü İstanbul 2 Haftadır Neden Yoktu? Altı Üstü İstanbul Final mi Yaptı?

Dizi final yapmadı, yayından da kaldırılmadı. İki haftalık ara, tamamen milli maçlardan kaynaklandı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya ile iki kez karşılaştı: İlk maç 28 Eylül’de Bursa’da, rövanş 5 Ekim’de Bologna’da oynandı. İki karşılaşma da pazartesi akşamına denk geldi, saat 21.45’te başladı ve ATV’den canlı yayınlandı. Bu nedenle kanal, iki pazartesi de 20.00 kuşağında dizinin yeni bölümü yerine özel yayına yer verdi ve ardından maç öncesi programına geçti. Altı Üstü İstanbul, 15. bölümüyle 21 Eylül’de Total reytingde 7,10 ile birinci olmuştu. Dizinin Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap’ın başrolde olduğu kadrosu bu akşam kaldığı yerden devam ediyor.

ATV Yayın Akışı 12 Ekim Pazartesi

ATV Yayın Akışı 12 Ekim Pazartesi

ATV’nin 12 Ekim Pazartesi günü yayın akışı sırasıyla şöyle:

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Altı Üstü İstanbul (15. bölüm)

16.00 – Esra Erol’da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Altı Üstü İstanbul (16. bölüm)

00.20 – Güneşin Doğduğu Yer (4. bölüm)

03.00 – A.B.İ.

05.30 – Hercai

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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