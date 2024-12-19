Alperen Şengün'ün All-Star Yolu Başladı: Taraftarlar Oy Vererek Destek Olabiliyor!
Alperen Şengün'ün All-Star Yolu Başladı: Taraftarlar Oy Vererek Destek Olabiliyor!
NBA 2025 All-Star oylamaları başladı. Houston Rockets’ın yükselen yıldızı Alperen Şengün taraftar desteğiyle All-Star kadrosuna girmeyi hedefliyor.
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NBA 2025 All-Star organizasyonu için geri sayım başladı. 16 Şubat’ta Golden State Warriors’ın ev sahipliğinde Chase Center’da düzenlenecek olan etkinlik için oylama süreci resmi olarak başladı.
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Geçen sezon All-Star karmasına yaklaşan ancak yeterli oy alamayan Alperen Şengün bu yıl Houston Rockets’ın yükselişiyle birlikte daha güçlü bir pozisyonda.
Alperen’in All-Star kadrosuna girmesi Türk basketbolseverlerin ve Rockets taraftarlarının elinde. Oylamalar NBA’in resmi sitesinden yapılacak ve her bir konferansın ilk beş oyuncusu taraftarların oylarının %50 etkisiyle belirlenecek.
Geriye kalan 14 oyuncu (konferans başına 7 oyuncu) ise NBA oyuncuları ve basın mensuplarının oylarıyla %25’lik bir etkiye sahip olacak. All-Star koçları ise geri kalan oyuncuları seçerek tamamlayacak.
Bu yılki All-Star karşılaşmaları geleneksel formatın dışına çıkacak. Sekiz oyuncudan oluşan dört takım (bunlardan biri Parlayan Yıldızlar maçının galibi) mücadele edecek.
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Takımlar yarı finalde 40 sayıya ilk ulaşan ekibe finalde şans tanıyacak. Finalde ise 40 sayıyı ilk tamamlayan takım All-Star şampiyonluğunu kazanacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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