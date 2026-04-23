article/comments
article/share
Haberler
TV
Alperen Duymaz’ın Yeni Dizisinde Partneri Olması İçin Konuşulan İsim Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.04.2026 - 10:22

Diziler sezon finali yapmaya hazırlanırken, yapımlar yazın başlayacak yeni işlerin hazırlığında. Yeni başlayacak diziler arasında kod adı Doğa’nın Kanunu olan Ay Yapım imzalı dizi de var. Geçtiğimiz günlerde Doğa’nın Kanunu’nun erkek başrolü seçilmişti. Şimdiyse kadın başrol için görüşülen isim ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz Doğa’nın Kanunu dizisinin Yaman’ı olmuştu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Alperen Duymaz, en son NOW’da Leyla dizisinde rol almıştı. Şimdiyse ekranlara Doğa’nın Kanunu ile dönecek. Yeni projesi için hayran kitlesi şimdiden geri sayıma başladı.

Doğa’nın Kanunu’nda Alperen Duymaz’la partner olması için Özge Yağız’la görüşüldüğü öğrenildi.

Özge Yağız, görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Doğa karakterine hayat verecek. Doğa, zengin bir ailenin kızı olarak hikayede başrolde yer alıyor. Yaman ile de geçmişte yaşadıkları bir olayın ardından yıllar sonra birbirlerine nasıl aşık olacakları işlenecek.

Özge Yağız en son Gözleri Karadeniz’de rol almıştı. Ancak dizi erken final yapmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın