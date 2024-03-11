Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Yeni Vize Uygulaması Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Yeni Vize Uygulaması Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu
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NTV'ye konuk olan Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, iki aşamalı sistem ile bekleme süresini kısaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.
"Neden vize almak için başvurmak bu kadar uzun sürüyor?" sorusuna yeni randevu sistemi ile çözüm aradıklarını ifade eden Schulz, "Oluşturulan kayıt neticesinde kronolojik sıraya göre kişilere vize başvurusu için randevu veriliyor." dedi.
Schulz, Alman hükümeti olarak Türk vatandaşlarının Almanya'ya olan ilgisini teşvik etmeye çalıştıklarını belirterek, 2023 yılı içinde Türkiye genelinde 240 binden fazla Schengen vizesi verdiklerini ifade etti.
Büyükelçi, talebin oldukça yoğun olduğunu vurgulayarak, "Başka hiçbir ülkede bu kadar büyük bir sayıda vize verilmedi. Ne yazık ki karşılamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.
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Başka hangi Avrupa ülkesinden vize istiyorsunuz...
Hayvan gibi şaapıyosunuz demiş, Almanca demiş tabi