Almanya’dan Vatandaşlarına Türkiye Uyarısı: "Sosyal Medya Beğenilerine Bile Dikkat Edin"
Almanya’dan Vatandaşlarına Türkiye Uyarısı: "Sosyal Medya Beğenilerine Bile Dikkat Edin"
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ziyaret etmeyi düşünen vatandaşları için resmi sitesinden uyarı yayınlandı. Bakanlığı açıklamasında, 'Siyasi etkinlik ve mitinglerden uzak durun' uyarısı yer aldı ve “Sosyal medyada yapacağınız bir beğeni bile soruşturma geçirmenize neden olabilir” ifadeleri kullanıldı.
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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan yazıda, hem Alman vatandaşları için hem de Türk-Alman çift vatandaşlığına sahip kişiler için uyarı yapıldı.
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Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; uyarıda “Alman hukukuna göre ifade özgürlüğü kapsamında olan beyanlar, Türkiye'de mesleki ve cezai yaptırımlara yol açabilir" ifadeleri yer aldı.
“Alman vatandaşlarının keyfi olarak tutuklanması, çıkış yasağına tabi tutulması veya Türkiye'ye girişinin engellenmesi hâlâ karşılaşılan durumlardan biridir. Daha önce sorunsuz bir şekilde ülkeye giriş-çıkış yapabilen kişiler, geçmişe dayalı suçlamalar veya yeni bir suç nedeniyle tekrar geldiklerinde tutuklanabilir.”
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre hukukun üstünlüğüne aykırı olan Türkiye'deki geniş terörizm tanımı nedeniyle, Almanya'da ifade özgürlüğü kapsamına giren basit ifadeler, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, yorumlar veya "beğeniler" dahi kovuşturmaya sebep olabilir.”
“Hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle, özellikle de cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla, tutuklamalar, kovuşturmalar veya çıkış yasakları gözlemlenmiştir. Bu durum, Almanya'da yaşamını sürdüren kişiler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle, ancak sadece bununla sınırlı olmamak üzere, Türkiye ile özel ve kişisel bağları olan Alman vatandaşları ve Türk-Alman çifte vatandaşlığına sahip kişiler bu durumlardan etkilenmektedir.”
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“Siyasi etkinliklerden, mitinglerden ve genel olarak büyük kalabalıklardan uzak durmanız önerilir.”
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