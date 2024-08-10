Almanya’dan Vatandaşlarına Türkiye Uyarısı: "Sosyal Medya Beğenilerine Bile Dikkat Edin"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi ziyaret etmeyi düşünen vatandaşları için resmi sitesinden uyarı yayınlandı. Bakanlığı açıklamasında, 'Siyasi etkinlik ve mitinglerden uzak durun' uyarısı yer aldı ve “Sosyal medyada yapacağınız bir beğeni bile soruşturma geçirmenize neden olabilir” ifadeleri kullanıldı.