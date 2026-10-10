Almanya'da Türk Gol Makinesi Fırtınası: 18 Yaşındaki Ardahan Yılmaz 4 Maçta 7 Gol Attı
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SV Babelsberg 03'ün U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki forvet Ardahan Yılmaz, sezonun ilk dört lig maçında yedi gol attı. Geçen sezon 25 maçta 30 gol atarak ligin gol kralı olan genç oyuncunun peşinde Bundesliga ve Türk kulüplerinin olduğu belirtiliyor. Yılmaz hem Almanya hem Türkiye milli takımlarına seçilebiliyor.
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Ardahan Yılmaz Berlin'de yetişti.
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İki sezonda 29 maçta 37 gol attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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