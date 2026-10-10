Almanya'da Türk Gol Makinesi Fırtınası: 18 Yaşındaki Ardahan Yılmaz 4 Maçta 7 Gol Attı

Yılmaz geçen sezon U19 liginde 25 maçta 30 gol atarak gol krallığını kazandı. Yeni sezonda ilk dört U19 maçında yedi gol kaydetti ve bu maçlarda 360 dakika forma giydi. İki sezonda toplam 29 maçta 37 gol attı. Genç forvet Babelsberg A takımıyla da antrenman yaptı ve hazırlık maçında gol attı. Bundesliga kulüplerinin ve Almanya'ya scout gönderen Türk kulüplerinin onu takip ettiği belirtiliyor. Yılmaz gençlik düzeyinde hem Almanya hem Türkiye adına oynayabiliyor.