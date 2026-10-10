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Almanya'da Türk Gol Makinesi Fırtınası: 18 Yaşındaki Ardahan Yılmaz 4 Maçta 7 Gol Attı

Almanya'da Türk Gol Makinesi Fırtınası: 18 Yaşındaki Ardahan Yılmaz 4 Maçta 7 Gol Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 18:12
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SV Babelsberg 03'ün U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki forvet Ardahan Yılmaz, sezonun ilk dört lig maçında yedi gol attı. Geçen sezon 25 maçta 30 gol atarak ligin gol kralı olan genç oyuncunun peşinde Bundesliga ve Türk kulüplerinin olduğu belirtiliyor. Yılmaz hem Almanya hem Türkiye milli takımlarına seçilebiliyor.

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Ardahan Yılmaz Berlin'de yetişti.

Ardahan Yılmaz Berlin'de yetişti.

17 Eylül 2008 doğumlu Ardahan Yılmaz, 1,80 boyunda sağ ayaklı bir forvet. Almanya doğumlu olan genç oyuncu futbola Berlin'de BSV Grün-Weiß Neukölln'de başladı, ardından SV Tasmania Berlin'e geçti ve 2022'de Babelsberg'in altyapısına katıldı. SV Babelsberg 03 ile sözleşmesi Transfermarkt'a göre 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor.

İki sezonda 29 maçta 37 gol attı.

İki sezonda 29 maçta 37 gol attı.

Yılmaz geçen sezon U19 liginde 25 maçta 30 gol atarak gol krallığını kazandı. Yeni sezonda ilk dört U19 maçında yedi gol kaydetti ve bu maçlarda 360 dakika forma giydi. İki sezonda toplam 29 maçta 37 gol attı. Genç forvet Babelsberg A takımıyla da antrenman yaptı ve hazırlık maçında gol attı. Bundesliga kulüplerinin ve Almanya'ya scout gönderen Türk kulüplerinin onu takip ettiği belirtiliyor. Yılmaz gençlik düzeyinde hem Almanya hem Türkiye adına oynayabiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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