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Almanca Öğreniminde Çocuğunuza Yardımcı Olacak 10 Çocuk Şarkısı

etiket Almanca Öğreniminde Çocuğunuza Yardımcı Olacak 10 Çocuk Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 21:30

Dil öğrenirken şarkı dinlemek oldukça etkili olabilir. Çocuğunuzun Almanca öğrenmesine yardımcı olacak 10 şarkı bu içerikte!

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1. Alle meine entchen

2. Häschen in der Grube

3. Brüderchen, komm tanz mit mir

4. Ich bin ein Musikante

5. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider

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6. Kopf, Schulter, Knie und Fuß

7. Der Kuckuck und der Esel

8. Fuchs, du hast die Gans gestohlen

9. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad

10. Backe, backe Kuchen

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