Almanca Öğreniminde Çocuğunuza Yardımcı Olacak 10 Çocuk Şarkısı
Almanca Öğreniminde Çocuğunuza Yardımcı Olacak 10 Çocuk Şarkısı
Dil öğrenirken şarkı dinlemek oldukça etkili olabilir. Çocuğunuzun Almanca öğrenmesine yardımcı olacak 10 şarkı bu içerikte!
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1. Alle meine entchen
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2. Häschen in der Grube
3. Brüderchen, komm tanz mit mir
4. Ich bin ein Musikante
5. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
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