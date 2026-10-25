Psikolojiye Göre En Büyük Gizli Gücünüzü Ortaya Çıkaran 5 Soru
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İş görüşmelerinin değişmeyen sorusu bellidir: 'En güçlü yönünüz nedir?' Çoğumuz 'detaycıyım' ya da 'takım oyuncusuyum' deyip geçeriz. Psikolog Alice Boyes ise güçlü yönleri bambaşka bir yerde aramayı öneriyor: Başkalarının yapmaya hiç yanaşmadığı ama sizin gözünüzü kırpmadan üstlendiğiniz işlerde. Boyes'a göre bunu ortaya çıkarmanın yolu da kendinize soracağınız beş basit sorudan geçiyor.
Kaynak: Vice
Mülakattaki o klasik soruya herkes aynı cevabı veriyor
Asıl güç, insanların yüzde 95'inin yapmaya yanaşmadığı şeylerde saklı
Kağıt üzerinde sıradan görünen beceriler de güç sayılıyor
Güçlü yönünü her gün kullananların işine bağlılığı 6 kat artıyor
Boyes'un önerdiği 5 soru giderek zorlaşıyor
Yüzde 99'a gelindiğinde başkalarını yoran alışkanlıklar ortaya çıkıyor
Kendinize 'dayanıklı' gibi hazır etiketler yapıştırmayın
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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