Psikolojiye Göre En Büyük Gizli Gücünüzü Ortaya Çıkaran 5 Soru

Bir iş görüşmesinde sıra güçlü yönlere geldiğinde cevaplar çoğu zaman birbirinin kopyası gibidir: 'Dikkatliyim', 'çalışkanım', 'ekip çalışmasına yatkınım'... Karşınızdaki kişi bu cümleleri muhtemelen o gün üçüncü kez duyuyordur ama ilk kez duyuyormuş gibi gülümseyip başını sallar.

Sorun bu özelliklerin yanlış olması değil, hemen herkeste az çok bulunması. Psikolog Alice Boyes'a göre insanı gerçekten farklı kılan şey, çoğu zaman özgeçmişe yazılacak kadar parlak görünmeyen, hatta kişinin kendisinin bile güç olarak saymadığı alışkanlıklarda saklı.