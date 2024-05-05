Alışkanlıklar Çok Farklıydı: Yeni Neslin Yaptıklarına Dair Pek Bir Fikri Olmayan 15 Kişi
Alışkanlıklar Çok Farklıydı: Yeni Neslin Yaptıklarına Dair Pek Bir Fikri Olmayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde yeni neslin davranışları, çoğu zaman daha yaşlı bireyler tarafından tam anlamıyla anlaşılamayabiliyor. Bu durum, hem yeni neslin anlaşılmamasına hem de aralarındaki iletişim kopukluğuna neden olabiliyor. Gelin birlikte bunun örneklerine bakalım!
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1. “18-25 yaş aralığındaki öğrencilerimin attığı mailler çok anlaşılmazlar."
2. “Kendilerini ağlarken kaydetmelerini asla anlayamayacağım.”
3. “Tembel oldukları için mi böyleler yoksa yoksa nesillerine dair bir problem mi var anlamıyorum. Çok uyuşuklar."
4. “Teknolojiyle büyümüş olsalar da çoğunlukla tablet ve telefonlara alışık oldukları için bilgisayarı iyi kullanamıyorlar."
5. “Bazıları paylaştıkları şeylerin sonsuza dek internette herkes tarafından görülebileceğinin farkında değil gibi davranıyorlar.”
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6. “ Para verip telefondan konser izlemeleri ne kadar mantıklı tartışılır."
7. “ Dışarıda hoparlörden konuşmaları ya da yüksek sesli mesajlar atmaları ne anlayabiliyorum ne de katlanabiliyorum."
8. “Film boyunca sürekli telefonlarıyla uğraşacaklarsa sinemaya gitmelerinin anlamı ne?"
9. “ Haberleri takip etmeyip sosyal medyada paylaşılan her haberi gerçek sanmaları da cabası bence.”
10. “Konfor alanlarının dışına çıkmak istemiyorlar. Rahatlarına çok düşkünler.”
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11. ''Çok tuhaf yeni kelimeler icat ediyorlar ve anlamadığımız zaman tuhaf bakışlara maruz kalıyoruz.''
12. ''Kendi sorunları olmadığı sürece yardım eli uzatmaya pek niyetleri olmuyor.''
13. ''Bir insan neden kendisi oynamak varken bir başkasını oyun oynarken izlemek ister ki? Bu geçmişte bize verilen bir ceza yöntemiydi.''
14. ''Brokoli saç modelinin nasıl aralarında bir trend haline dönüştüğünü anlamıyorum.''
15. ''Araba kullanmaya pek niyetli durmuyorlar. Bizim zamanlarımızda herkes ehliyet almak için can atardı.''
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Yine Grey's Anatomy postu gördük iyi geldi😁 son kalan fanları bi ben bi onedio icerikçikerinden galiba sjsj