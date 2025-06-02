Alice Ellialtıoğlu’ndan Tarihi Dalış Türkiye Rekoru Getirdi

CNF kategorisinin zorluk seviyesi ve teknik beceri gerekliliği düşünüldüğünde, Alice Ellialtıoğlu’nun elde ettiği başarı büyük anlam taşıyor. Sporcuların yalnızca fiziksel güçlerini kullanarak dalış yaptığı bu disiplinde, Ellialtıoğlu hem kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı hem de Türk serbest dalış tarihinde bir kez daha iz bıraktı. Bu branş, dalgıçlar için en zorlu sınavlardan biri olarak kabul ediliyor.