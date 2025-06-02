Alice Ellialtıoğlu’ndan Tarihi Dalış Türkiye Rekoru Getirdi
Milli serbest dalışçı Alice Ellialtıoğlu, Filipinler'deki organizasyonda tarihi bir başarıya imza attı. Panglao Adası'nda yapılan yarışmada Sabit Ağırlık Paletsiz branşında yarıştı. -62 metreye inerek Türkiye rekorunu kırdı. Ellialtıoğlu, başarısını Türk bayrağıyla kutladı.
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Serbest dalışın en zorlu alanında başarı kazandı.
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"Her dalış, sadece fiziksel değil, zihinsel bir mücadele..."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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