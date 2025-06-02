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Alice Ellialtıoğlu’ndan Tarihi Dalış Türkiye Rekoru Getirdi

Alice Ellialtıoğlu’ndan Tarihi Dalış Türkiye Rekoru Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2025 - 11:46

Milli serbest dalışçı Alice Ellialtıoğlu, Filipinler'deki organizasyonda tarihi bir başarıya imza attı. Panglao Adası'nda yapılan yarışmada Sabit Ağırlık Paletsiz branşında yarıştı. -62 metreye inerek Türkiye rekorunu kırdı. Ellialtıoğlu, başarısını Türk bayrağıyla kutladı.

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Serbest dalışın en zorlu alanında başarı kazandı.

Serbest dalışın en zorlu alanında başarı kazandı.

CNF kategorisinin zorluk seviyesi ve teknik beceri gerekliliği düşünüldüğünde, Alice Ellialtıoğlu’nun elde ettiği başarı büyük anlam taşıyor. Sporcuların yalnızca fiziksel güçlerini kullanarak dalış yaptığı bu disiplinde, Ellialtıoğlu hem kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı hem de Türk serbest dalış tarihinde bir kez daha iz bıraktı. Bu branş, dalgıçlar için en zorlu sınavlardan biri olarak kabul ediliyor.

"Her dalış, sadece fiziksel değil, zihinsel bir mücadele..."

"Her dalış, sadece fiziksel değil, zihinsel bir mücadele..."

Rekorun ardından duygularını dile getiren başarılı sporcu şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Panglao Adası’nda CNF kategorisinde -62 metreye dalarak yeni bir Türkiye rekoruna imza attım. Her dalış, bedensel olduğu kadar zihinsel olarak da büyük bir sınav… Yanımda olan, destek veren herkese yürekten teşekkür ederim.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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