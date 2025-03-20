Ali Nuhoğlu Kimdir, Nereli? Ali Nuhoğlu Hangi Partiden, Ne İş Yapıyor?
Ali Nuhoğlu Kimdir, Nereli? Ali Nuhoğlu Hangi Partiden, Ne İş Yapıyor?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'örgütlü suçlar' soruşturması kapsamında birçok isim gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan isimlerden birisi de Ali Nuhoğlu oldu. AA'nın haberine göre şüphelilerin arasında bulunan Ali Nuhoğlu, yakalandı. Arama yapılan Nuhoğlu'nun evinden 40 milyon lira ele geçirildiği belirtildi.
Peki Ali Nuhoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Nuhoğlu Kimdir, Nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Nuhoğlu Ne İş Yapıyor, Hangi Partiden?
Ali Nuhoğlu Neden Gündemde?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın