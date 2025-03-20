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Ali Nuhoğlu Kimdir, Nereli? Ali Nuhoğlu Hangi Partiden, Ne İş Yapıyor?

Ali Nuhoğlu Kimdir, Nereli? Ali Nuhoğlu Hangi Partiden, Ne İş Yapıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 09:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'örgütlü suçlar' soruşturması kapsamında birçok isim gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan isimlerden birisi de Ali Nuhoğlu oldu. AA'nın haberine göre şüphelilerin arasında bulunan Ali Nuhoğlu, yakalandı. Arama yapılan Nuhoğlu'nun evinden 40 milyon lira ele geçirildiği belirtildi.

Peki Ali Nuhoğlu kimdir, ne iş yapıyor?

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Ali Nuhoğlu Kimdir, Nereli?

Ali Nuhoğlu Kimdir, Nereli?

Ali Nuhoğlu, Nuhoğlu Holding ve Nuhoğlu İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ali Nuhoğlu, 1962 yılında dünyaya gelmiştir, aslen Trabzonludur. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Bulgaristan’daki Sofya Üniversitesi’nde Hukuk alanında okumuştur.

Ali Nuhoğlu, 1986 yılında aile üyeleriyle birlikte Nuhoğlu İnşaat’ı kurmuştur.

Ali Nuhoğlu Ne İş Yapıyor, Hangi Partiden?

Ali Nuhoğlu Ne İş Yapıyor, Hangi Partiden?

Ali Nuhoğlu, Nuhoğlu İnşaat'ı da içinde barındıran Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aslen hukuk mezunu olan Nuhoğlu, bugün İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar'da faaliyet gösteren inşaat firmasının yönetiminde yer almaktadır. Nuhoğlu'nun hangi partiden olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Ali Nuhoğlu Neden Gündemde?

Ali Nuhoğlu Neden Gündemde?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü örgütlü suçlar soruşturması kapsamında Ali Nuhoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi. Polisler, Nuhoğlu'nun evinde arama gerçekleştirdi. Nuhoğlu'nun evinden 40 milyon lira bulunduğu aktarıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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