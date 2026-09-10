Ali Biçim'in "Ağlayan At Taklidi" Videosu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti
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Sosyal medyada bazı videolar hiçbir açıklamaya ihtiyacı olmadan viral oluyor. Geçtiğimiz gün paylaşılan 13 saniyelik bir klip de tam olarak böyle oldu. Mantra YouTube'da 2026 Dünya Kupası'nda başlayan ve liglerin dönmesiyle devam eden Tıraş isimli programa Ali Biçim'in 'ağlayan at taklidi' damgasını vurdu. Yayının o kesiti kısa sürede 3,4 milyon izlenmeye ve 24 binden fazla beğeniye ulaştı.
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İşte o anlar:
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Yorumlarda öne çıkan tespit: Borç, insanın yeteneklerini keşfettiriyor.
Herkesin aklındaki soru: Böyle bir yetenek nasıl keşfedilir?
Kimisi durumu iki kelimeyle özetledi.
Övgüsünü esirgemeyenler de oldu.
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Videoya eleştirel yaklaşanlar da vardı.
Videoyu tekrar tekrar izleyenler bir hayli fazlaydı.
Bir kullanıcı da Ali Biçim'i "dünyanın en komik adamı" ilan etti.
Videoyu kendi hayatından bir sahneye uyarlayanlar da çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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