Ali Biçim'in "Ağlayan At Taklidi" Videosu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti

Sosyal medyada bazı videolar hiçbir açıklamaya ihtiyacı olmadan viral oluyor. Geçtiğimiz gün paylaşılan 13 saniyelik bir klip de tam olarak böyle oldu. Mantra YouTube'da 2026 Dünya Kupası'nda başlayan ve liglerin dönmesiyle devam eden Tıraş isimli programa Ali Biçim'in 'ağlayan at taklidi' damgasını vurdu. Yayının o kesiti kısa sürede 3,4 milyon izlenmeye ve 24 binden fazla beğeniye ulaştı.