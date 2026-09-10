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Ali Biçim'in "Ağlayan At Taklidi" Videosu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti

Ali Biçim'in "Ağlayan At Taklidi" Videosu Sosyal Medyayı Yıktı Geçti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2026 - 12:18
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Sosyal medyada bazı videolar hiçbir açıklamaya ihtiyacı olmadan viral oluyor. Geçtiğimiz gün paylaşılan 13 saniyelik bir klip de tam olarak böyle oldu. Mantra YouTube'da 2026 Dünya Kupası'nda başlayan ve liglerin dönmesiyle devam eden Tıraş isimli programa Ali Biçim'in 'ağlayan at taklidi' damgasını vurdu. Yayının o kesiti kısa sürede 3,4 milyon izlenmeye ve 24 binden fazla beğeniye ulaştı.

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İşte o anlar:

Yorumlarda öne çıkan tespit: Borç, insanın yeteneklerini keşfettiriyor.

Yorumlarda öne çıkan tespit: Borç, insanın yeteneklerini keşfettiriyor.
twitter.com

Herkesin aklındaki soru: Böyle bir yetenek nasıl keşfedilir?

Herkesin aklındaki soru: Böyle bir yetenek nasıl keşfedilir?
twitter.com

Kimisi durumu iki kelimeyle özetledi.

Kimisi durumu iki kelimeyle özetledi.
twitter.com

Övgüsünü esirgemeyenler de oldu.

Övgüsünü esirgemeyenler de oldu.
twitter.com
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Videoya eleştirel yaklaşanlar da vardı.

Videoya eleştirel yaklaşanlar da vardı.
twitter.com

Videoyu tekrar tekrar izleyenler bir hayli fazlaydı.

Videoyu tekrar tekrar izleyenler bir hayli fazlaydı.
twitter.com

Bir kullanıcı da Ali Biçim'i "dünyanın en komik adamı" ilan etti.

Bir kullanıcı da Ali Biçim'i "dünyanın en komik adamı" ilan etti.
twitter.com

Videoyu kendi hayatından bir sahneye uyarlayanlar da çıktı.

Videoyu kendi hayatından bir sahneye uyarlayanlar da çıktı.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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