Ali Atay ve Serkan Keskin'in Merakla Beklenen Yeni Dizisinin Tanıtımı Yayınlandı!

Leyla ile Mecnun ile devleşen Ali Atay ve Serkan Keskin yepyeni bir dizi ile dönüyor. Exxen'de yayınlanacak yeni dizinin yayın tarihi belli olmuştu. Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür’ün başrollerini paylaştığı “Anonim” dizisi 22 Kasım'da Exxen'de yayınlanacak. Anonim dizisinin yeni tanıtımı ise bugün yayınlandı. İşte merakla beklenen o tanıtım...