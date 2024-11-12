Ali Atay ve Serkan Keskin'in Merakla Beklenen Yeni Dizisinin Tanıtımı Yayınlandı!
Ali Atay ve Serkan Keskin'in Merakla Beklenen Yeni Dizisinin Tanıtımı Yayınlandı!
Leyla ile Mecnun ile devleşen Ali Atay ve Serkan Keskin yepyeni bir dizi ile dönüyor. Exxen'de yayınlanacak yeni dizinin yayın tarihi belli olmuştu. Ali Atay, Serkan Keskin ve Mehmet Özgür’ün başrollerini paylaştığı “Anonim” dizisi 22 Kasım'da Exxen'de yayınlanacak. Anonim dizisinin yeni tanıtımı ise bugün yayınlandı. İşte merakla beklenen o tanıtım...
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Leyla ile Mecnun'dan bu yana Ali Atay ve Serkan Keskin ikilisinin harika uyumunu izlemekten büyük keyif alıyoruz. Bir süredir ortalıkta görünmeyen ikili yepyeni bir hikayeyle ekranlara dönüyor.
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Ali Atay yeni dizisi "Anonim"i duyurdu. 22 Kasım'da Exxen'de yayınlanacak olan dizinin ilk tanıtımı da geldi.
Dizide "Tarihteki tuhaf durumlar günümüzde de devam etseydi?" sorusunun cevabı aranacak. Başarılı komedi oyuncularından oluşan kadrosu ile ortaya kahkaha dolu anlar çıkacak!
İşte dizinin ilk tanıtım videosu👇🏻
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