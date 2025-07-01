Ali Altınbaş Kimdir, Nereli? Ali Altınbaş Öldü mü?
Altınbaş Holding'in Onursal Başkanı, Altınbaş Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ünlü iş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti. Altınbaş'ın uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştüğü açıklandı. Altınbaş, yalnızca iş dünyasında değil eğitim alanında da yeniliklere imza atmıştı.
Peki Ali Altınbaş kimdir, aslen nerelidir?
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Ali Altınbaş Kimdir, Nereli?
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Ali Altınbaş Öldü mü?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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