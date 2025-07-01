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Ali Altınbaş Kimdir, Nereli? Ali Altınbaş Öldü mü?

Ali Altınbaş Kimdir, Nereli? Ali Altınbaş Öldü mü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.07.2025 - 10:07

Altınbaş Holding'in Onursal Başkanı, Altınbaş Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ünlü iş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti. Altınbaş'ın uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştüğü açıklandı. Altınbaş, yalnızca iş dünyasında değil eğitim alanında da yeniliklere imza atmıştı.

Peki Ali Altınbaş kimdir, aslen nerelidir?

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Ali Altınbaş Kimdir, Nereli?

Ali Altınbaş Kimdir, Nereli?

Ali Altınbaş, Altınbaş Holding'in Onursal Başkanı'dır. Altınbaş, aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi’nin kurucusudur. Ali Altınbaş,1956 yılında Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Köyü'nde dünyaya geldi. Eğitim hayatına köy okulunda başlayan Altınbaş, Gaziantep Ticaret Lisesi ve teknikerlik okulundan makine teknikeri olarak mezun oldu. Arından gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı ve iş dünyasına da ilk adımlarını attı.

Kuyumcu olarak iş hayatına başlayan Altınbaş, Altınbaş Holding’in gelişiminde büyük rol aldı. Altınbaş, Türkiye’nin ilk resmi ithalat yapan inşaat şirketlerinden birini kurdu. 2003 yılında babası Mehmet Altınbaş’ın vefatının ardından Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi ve özellikle eğitim alanında yatırımlar yapmaya başladı. Özel bir üniversite olan Altınbaş'ı açan Ali Altınbaş, yüzlerce öğrenciye burs sağladı.

Ali Altınbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclisi üyeliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Eğitim Hizmetleri Sektör Komitesi üyeliğinde bulundu.

Altınbaş Ailesi Aslen Nereli?

Altınbaş ailesi aslen Gaziantep, Arabanlıdır.

Ali Altınbaş Kaç Yaşında?

Ali Altınbaş 1956 yılında dünyaya geldi ve 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır.

Ali Altınbaş Çocukları

Ali Altınbaş’ın Serdar ve Fatoş Altınbaş isminde iki çocuğu vardır.

Ali Altınbaş Öldü mü?

Ali Altınbaş Öldü mü?

Ali Altınbaş hayatını kaybetti. Ünlü isim, uzun süredir savaştığı hastalığa yenik düştü. Altınbaş'ın cenaze töreni, 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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