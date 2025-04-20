Alerjiyle Boğuşurken Bile İçimizi Açan Bahar Şarkıları

Bahar geldi, doğa uyanıyor, çiçekler açıyor... ve biz? Hapşırıyoruz. Polenle savaş, göz kaşıma, burun çekiştirme üçlüsünün tam ortasındayız. Ama ne olursa olsun, içimizde bir “yeniden başlama” hissi var. Hava ısındıkça, güneş yüzünü gösterdikçe ve o tatlı bahar rüzgarı saçlarımızla oynadıkça, ruhumuz da yavaş yavaş kıpırdanmaya başlıyor.

İşte tam da bu kıpırdanmalara fon müziği olacak; kimisi nostaljik, kimisi içten içe dans ettiren, kimisi göz pınarlarını yoklayan ama hepsi bahar gibi olan şarkılarla geldik.

Hazırsan, burnun tıkalı da olsa ruhunu açacak bu bahar listesine dalıyoruz. (Kutu mendilin yanında dursun yine de.)