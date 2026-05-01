Aldatma İddiaları Vardı: Askerden Dönen Kubilay Aka, Selahattin Paşalı'yı Takipten Çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında iddialar hakkında konuşan Ece Erken, magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia bulunmuş ve ikilinin yasak aşkının Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı tarafından yakalandığını söylemişti. Erken, Lara Paşalı'nın Selahattin Paşalı'nın cep telefonundaki yazışmaları gördüğünü ve tüm ihaneti bu mesajlar sayesinde öğrendiğini dile getirmişti. Fakat hemen ardından Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı çiftinden evliliklerinde ufak sorunlar yaşadıklarını doğrulayan fakat söz konusu iddiaların yalan olduğuna dair bir açıklama gelmişti.

Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan hakkındaki iddialar Paşalı çiftinin açıklamasıyla son bulurken Hafsanur Sancaktutan'ın eski sevgilisi Kubilay Aka'nın askerden döner dönmez yaptığı bir hamle kafaları tekrardan karıştırdı.