Aldatılmanın İntikamını Böyle Aldı: “Gördüğünüz Yerde Yüzüne Tükürün”
Aldatılmanın İntikamını Böyle Aldı: “Gördüğünüz Yerde Yüzüne Tükürün”
Adana’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kentte muhtelif yerlere asılan yazılı ilan görünleri gülümsetti. Genç bir erkeğin fotoğrafının bulunduğu ilanda, “Şerefsizdir, gördüğünü yerde yüzüne tükürün” yazısı yer aldı.
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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’nde yaşanan olayda birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde bir erkek gencin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan asıldı.
Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile ‘Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor’, ‘Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun’, ‘Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz’ yazıları dikkat çekti.
İlanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.
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