Akşam Güneşinin Tenine Dokunuşu Kadar Güzel 12 Şarkı
Akşam Güneşinin Tenine Dokunuşu Kadar Güzel 12 Şarkı
Akşam güneşinin yumuşak dokunuşuyla birlikte dinlenen müzik, ruhu huzura götüren bir yolculuktur. İşte bu özel anlarda dinlemek için seçtiğimiz, akşamın güzelliğini yansıtan 12 şarkı. Şimdi, bu melodilerle güneşin büyüsüne kapılma zamanı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlhan İrem - Yemyeşil Bir Deniz Senin Gözlerin
2. Johnny Nash - I Can See Clearly Now
3. Feride Hilal Akın feat. Enbe Orkestrası - Bilir mi
4. Masal
5. Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Pinhani - Sakinleştim
7. Pink Martini - Sympathique [HD]
8. La La Land (2016 Movie) Official Clip – “City Of Stars”
9. Perry Como - Magic Moments (Audio)
10. Yalın - Sesinde Aşk Var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın