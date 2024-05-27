Akşam Güneşinin Tenine Dokunuşu Kadar Güzel 12 Şarkı

Akşam güneşinin yumuşak dokunuşuyla birlikte dinlenen müzik, ruhu huzura götüren bir yolculuktur. İşte bu özel anlarda dinlemek için seçtiğimiz, akşamın güzelliğini yansıtan 12 şarkı. Şimdi, bu melodilerle güneşin büyüsüne kapılma zamanı!