AKP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu: Listede CHP'ye Yer Verilmedi
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AKP, bayram programınına CHP'yi dahil etmedi.
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Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik'ten oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partiye ziyarette bulunacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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