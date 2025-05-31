onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu: Listede CHP'ye Yer Verilmedi

AKP'nin Bayramlaşma Programı Belli Oldu: Listede CHP'ye Yer Verilmedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.05.2025 - 11:46

AKP'nin bayramın 2. gününde gerçekleştireceği bayramlaşma programı belli oldu. Bayramlaşma programında MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti ve DYP yer aldı. Ancak CHP'ye yer verilmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AKP, bayram programınına CHP'yi dahil etmedi.

AKP, bayram programınına CHP'yi dahil etmedi.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AKP ise partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik'ten oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partiye ziyarette bulunacak.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik'ten oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partiye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'ndan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın