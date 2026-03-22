article/comments
Akorları Renk Olarak Görüyor: Kim Bu Sanatçı?

Begüm - Onedio Üyesi
22.03.2026 - 22:01

Akorları renk olarak gören, şarkılarıyla aklımıza kazınan bu ismin kim olduğunu bulabilecek misin? Biz sana ipuçlarını verelim sen de kim olduğunu tahmin et!

Müzik kariyerine davulcu olarak başladı.

Müziğe ilk olarak bateri çalarak başladı. Ritim temelli düşünme biçimi, prodüksiyonlarında groove’un neden bu kadar güçlü olduğunun açıklaması gibi değil mi?

Akorları renk olarak görüyor.

Kendisi bir röportajında sesleri ve akorları renk olarak algıladığını söylemişti. Örneğin bazı notalar ona sarı ya da mavi gibi belirli renkler çağrıştırıyor. Bu durum “sinestezi” olarak biliniyor ve bestelerinde atmosfer kurmasına yardımcı oluyor. Şarkıları da ondan bu kadar eşsiz demek ki!

En mutlu şarkısını aslında daha karanlık bir film için yazmıştı.

En bilinen şarkılarından birini ilk olarak Despicable Me 2 için yazdı ama şarkının neşeli yapısı o kadar tuttu ki bağımsız bir küresel hit’e dönüştü.

Hatta yukarıda bahsettiğimiz şarkısı için Oscar adaylığı var.

En İyi Orijinal Şarkı dalında Academy Award’a aday gösterildi. Bu, onu sadece prodüktör değil güçlü bir söz yazarı olarak da konumlandırdı!

Resmen Grammy koleksiyonu var.

Kariyeri boyunca birçok kez Grammy Award kazandı... Hem yapımcı hem sanatçı olarak ödül alması, çok yönlülüğünün göstergesi olarak aklımıza kazındı.

Louis Vuitton’un kreatif direktörü oldu.

2023’te Louis Vuitton’un erkek koleksiyonları kreatif direktörü oldu. Müzik kariyerinden modanın en üst segmentine geçiş yapması nadir bir örnek diyebilir miyiz?

Taktığı bir şapkasıyla dönüşüm yarattı.

2014 Grammy töreninde taktığı oversize Vivienne Westwood şapkası viral oldu ve hatta eBay’de açık artırmaya çıkarıldı! Moda dünyasında da güçlü bir etki yarattı ve uzun süre konuşuldu.

Sadece müzik yapmıyor aynı zamanda girişimci!

Sadece müzik yapmıyor medya, tasarım ve eğitim alanında yatırımları var. Yaratıcılığı sadece sanat üretiminde değil, iş modelinde de kullanıyor. Resmen her alanda var!

Peki kim bu sanatçı?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
