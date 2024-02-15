AKOM'dan Sağanak Yağış Uyarısı: İstanbul'daki 5 İlçeye Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ''İstanbul’da 30 saatlik kesintisiz yağmur bekleniyor'' uyarısı sonrası bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM, İstanbul’un kuzey ilçelerine şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.