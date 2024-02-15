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AKOM'dan Sağanak Yağış Uyarısı: İstanbul'daki 5 İlçeye Dikkat!

AKOM'dan Sağanak Yağış Uyarısı: İstanbul'daki 5 İlçeye Dikkat!

Sağanak yağış AKOM
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 13:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ''İstanbul’da 30 saatlik kesintisiz yağmur bekleniyor'' uyarısı sonrası bir uyarı da AKOM'dan geldi.  AKOM, İstanbul’un kuzey ilçelerine şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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AKOM, Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Şile ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yağış beklendiğine dikkat çekti.

AKOM, Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Şile ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yağış beklendiğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi.

Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgarların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgarların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi.
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