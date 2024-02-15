Valilik Duyurdu: İstanbul'daki Okulların Deprem Durumuna İlişkin Raporu Açıklandı
Valilik Duyurdu: İstanbul'daki Okulların Deprem Durumuna İlişkin Raporu Açıklandı
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İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Valilik tarafından açıklanan raporda şu tespitler yer aldı: ''İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır.Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır.''
Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde:
''İstanbul’da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173’e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul’umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak.''
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''Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir'':
Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:
İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:
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