Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul’da 30 Saatlik Kesintisiz Yağmur Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 13 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı. Özellikle Güneydoğu’da yağışların kuvvetli olacağı ve su baskınlarına karşı dikkat edilmesi gerektiği açıklandı. Ayrıca İstanbul’da 30 saatlik kesintisiz yağmur beklentisi var.