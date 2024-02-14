Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul’da 30 Saatlik Kesintisiz Yağmur Beklentisi
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul’da 30 Saatlik Kesintisiz Yağmur Beklentisi
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Meteoroloji’nin yayınladığı son bültene göre; Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor
Yağmurun, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ile batısında da etkili olması bekleniyor.
Twitter’daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum ise İstanbul’da 30 saatlik yağmur beklentisi olduğunu paylaştı.
“İstanbul'da yarın (perşembe) sabahtan itibaren 30 saatlik aralıksız yağmur bekleniyor. Çok tatlı yağacak, hava da soğuk olacak. Kalın giyinin, mini şemsiyeleriniz yanınızda bulunsun... İyi yağmurlar…”
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Hava Forum’un paylaşımı 👇
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