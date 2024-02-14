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Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul’da 30 Saatlik Kesintisiz Yağmur Beklentisi

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul’da 30 Saatlik Kesintisiz Yağmur Beklentisi

hava durumu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 21:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 13 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı. Özellikle Güneydoğu’da yağışların kuvvetli olacağı ve su baskınlarına karşı dikkat edilmesi gerektiği açıklandı. Ayrıca İstanbul’da 30 saatlik kesintisiz yağmur beklentisi var.

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Meteoroloji’nin yayınladığı son bültene göre; Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin yayınladığı son bültene göre; Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor

Beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor

Yağmurun, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ile batısında da etkili olması bekleniyor.

Yağmurun, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ile batısında da etkili olması bekleniyor.

Twitter’daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum ise İstanbul’da 30 saatlik yağmur beklentisi olduğunu paylaştı.

Twitter’daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum ise İstanbul’da 30 saatlik yağmur beklentisi olduğunu paylaştı.

“İstanbul'da yarın (perşembe) sabahtan itibaren 30 saatlik aralıksız yağmur bekleniyor. Çok tatlı yağacak, hava da soğuk olacak. Kalın giyinin, mini şemsiyeleriniz yanınızda bulunsun... İyi yağmurlar…”

“İstanbul'da yarın (perşembe) sabahtan itibaren 30 saatlik aralıksız yağmur bekleniyor. Çok tatlı yağacak, hava da soğuk olacak. Kalın giyinin, mini şemsiyeleriniz yanınızda bulunsun... İyi yağmurlar…”
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Hava Forum’un paylaşımı 👇

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