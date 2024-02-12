Soğuklar Geri Geldi: Türkiye Yeni Yağışlı Havanın Etkisi Altına Girdi
Soğuklar Geri Geldi: Türkiye Yeni Yağışlı Havanın Etkisi Altına Girdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 'Ülkemiz yeni haftayla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi' ifadesini kullandı.
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"Hafta boyunca ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz”
“Antalya’da çok kuvvetli yağış bekliyoruz”
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
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