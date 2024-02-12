Soğuklar Geri Geldi: Türkiye Yeni Yağışlı Havanın Etkisi Altına Girdi

Tekin, hava sıcaklığında yurdun kuzey ve batı kesimlerinde dört ile altı derecelik bir azalışın söz konusu olacağını ve Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla'da şiddetli yağışların etkisini göstereceğini belirtti.

“Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istemekteyiz. Antalya’da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış bekliyoruz. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayacak. Salı günü gün boyunca devam edecek. Özellikle Antalya’nın merkez ilçelerinde yüz kilograma yakın yağış düşebilir. Dikkatli olunmalı. Buralar ise Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kemer çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olmasını bekliyoruz.”