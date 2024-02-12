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Soğuklar Geri Geldi: Türkiye Yeni Yağışlı Havanın Etkisi Altına Girdi

Soğuklar Geri Geldi: Türkiye Yeni Yağışlı Havanın Etkisi Altına Girdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.02.2024 - 19:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 'Ülkemiz yeni haftayla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi' ifadesini kullandı.

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"Hafta boyunca ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz”

"Hafta boyunca ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz”

Meteoroloji uzmanı Tekin, Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yer yer güçlü yağışlar ve fırtınaların yaşanacağını belirtti. Tekin, “Ülkemiz yeni haftayla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Pazartesi günü batı kesimlerde etkisini gösteren yağışlı sistem, salı günü iç kesimlere kadar sokulacak ve hafta boyunca ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz” diye konuştu.

“Antalya’da çok kuvvetli yağış bekliyoruz”

“Antalya’da çok kuvvetli yağış bekliyoruz”

Tekin, hava sıcaklığında yurdun kuzey ve batı kesimlerinde dört ile altı derecelik bir azalışın söz konusu olacağını ve Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla'da şiddetli yağışların etkisini göstereceğini belirtti.

“Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istemekteyiz. Antalya’da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış bekliyoruz. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayacak. Salı günü gün boyunca devam edecek. Özellikle Antalya’nın merkez ilçelerinde yüz kilograma yakın yağış düşebilir. Dikkatli olunmalı. Buralar ise Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kemer çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olmasını bekliyoruz.”

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

  • İstanbul'da da üç gün boyunca yağışlar kendini gösterecek. Günün en yüksek sıcaklığı Salı 14, Çarşamba 12, Perşembe ise 9 dereceye kadar düşecek.

  • Ankara'da üç gün boyunca aralıklarla sağanak yağışlar bekleniyor. Salı günü hava sıcaklığı 15 derece, Çarşamba günü 9 derece, Perşembe günü ise 7 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında olacak.

  • İzmir'de yarın yağışlı bir gün bekleniyor, ancak Çarşamba ve Perşembe günleri yağışlar ara verecek. Rüzgar kuvvetli esecek, bu nedenle dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 15 ile 17 derece arasında seyredecek.

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