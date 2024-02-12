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Silahlı Saldırıya Uğramıştı: Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük Hayatını Kaybetti

Silahlı Saldırıya Uğramıştı: Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük Hayatını Kaybetti

Silahlı Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 19:17

Adana Büyükşehir Belediye binasında bulunan makam odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük hayatını kaybetti.

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ağır yaralanmıştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ağır yaralanmıştı.

Saldırıyı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiğini söyleyen Mikail G., polis ifadesinde 'Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum' demişti.

Saldırıyı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiğini söyleyen Mikail G., polis ifadesinde 'Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum' demişti.

Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet ederek ağır yaralanan özel kalem müdür vekili Samet Güdük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet ederek ağır yaralanan özel kalem müdür vekili Samet Güdük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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cehape ve dem ortalığı karıştırmak için düğmeye basmış.

WIN

ananin aminda mikser makinasi var galiba bidi bidi yorum atiyorsun. bi sus ibnenin evladi.