AKOM’dan İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: 4 Eylül'e Kadar Sürecek
AKOM’dan İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı: 4 Eylül'e Kadar Sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için sağanak yağış uyarısından sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi. İstanbul için saat vererek uyaran AKOM, sağanak yağışın 4 Eylül'e kadar devam edeceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKOM, İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayan AKOM, “İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek” dedi.
İstanbul’da 4 Eylül’e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.
Ayrıca, hava sıcaklıklarının 6 Eylül’e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın