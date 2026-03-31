Akıllı Telefonlardan 5G İstasyonlarına: Her Gün Kullandığımız Teknolojilerin İçindeki Gümüş ve Altın Miktarı

Ceren Özer
31.03.2026 - 17:01

Hepimiz her gün telefonlarımıza bakıyoruz, internette fırtına gibi esiyoruz ama elimizde aslında küçük birer maden ocağı tuttuğumuzun farkında değiliz. Evet, o her gün Instagram'da kaydırdığın telefonun içinde gerçekten altın ve gümüş var!

Peki, hangi cihazda ne kadar var? Neden bu değerli madenler olmadan teknoloji bir hiç? Gelin, dijital dünyanın parıltılı dünyasına yakından bakalım! 👇

Avucunuzdaki küçük maden ocağı...

Ortalama bir akıllı telefonda yaklaşık 0.034 gram altın, 0.34 gram gümüş ve 0.015 gram paladyum bulunur. 'Aman canım, gramın binde biri mi beni zengin edecek?' demeyin. Dünya genelinde her yıl 1.5 milyardan fazla akıllı telefon satılıyor. Bu, her yıl tonlarca altının ve gümüşün cebimize girmesi demek!

Neden bakır değil de altın?

'Altın çok pahalı, neden ucuz olan bakırı her yerde kullanmıyoruz?' sorusu akla gelebilir. Cevap aslında kimyada gizli: Korozyon. Bakır harika bir iletken ama havayla temas ettiğinde oksitlenir, yani paslanır. Akıllı telefonunuzun içindeki o minicik, saç telinden ince bağlantı noktaları paslansaydı, telefonunuz birkaç ay içinde 'temassızlık' yapmaya başlar ve ölürdü. Altın ise asla paslanmaz, bin yıl geçse de ilk günkü gibi iletir. Yani telefonunuzun ömürlük olması, o 24 ayar saflıktaki altın bağlantılara bağlı!

Doğadaki en iyi iletken nedir biliyor musunuz?

Hayır, altın değil; gümüş! Gümüş, elektriği iletme konusunda tabiatın en yetenekli element. Akıllı telefonların dokunmatik ekranlarından ana kart üzerindeki karmaşık lehimlere kadar her yerde gümüşün imzası var. Telefonunuza dokunduğunuzda o tepkinin milisaniyeler içinde gerçekleşmesi, verilerin gümüş yollarda hiçbir engele takılmadan ışık hızında koşması sayesinde oluyor.

Cihaz büyüdükçe, içindeki değerli maden miktarı da doğal olarak artıyor.

Bir laptopun içinde yaklaşık 0.2 gram ile 0.3 gram arasında altın bulunur. Özellikle işlemcilerin (CPU) altındaki o binlerce minik pin, veri transferinde tek bir bit bile kaybolmasın diye altınla kaplanır. RAM slotları, grafik kartı bağlantıları ve anakartın katmanları arasında gezinen gümüş ve altın tozları, bilgisayarınızın o ağır render işlemlerini veya oyunları hatasız çalıştırmasını sağlar. Yani bilgisayarınız aslında masanızın üstünde duran şık bir kasa değil, yüksek teknolojili bir mücevher sandığı.

Gelelim teknolojinin yeni gözbebeği 5G'ye!

5G teknolojisi demek, çok daha yüksek frekans ve inanılmaz veri hızları demek. Bu devasa hızı taşıyabilmek için baz istasyonlarının içindeki donanımın 4G'ye göre çok daha 'saf' olması gerekiyor. Uzmanlar, 5G altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte küresel gümüş talebinin rekor kıracağını öngörüyor.

Sıkı durun, en şaşırtıcı bilgi geliyor:

1 ton eski cep telefonundan elde edilen altın miktarı, yerin yüzlerce metre altındaki 1 ton altın cevherinden çıkarılan miktardan tam 100 kat daha fazla! Evet, yanlış duymadınız. Doğal maden yatakları tükenirken, 'Kentsel Madencilik' (Urban Mining) kavramı hayatımıza girdi. Artık dev teknoloji şirketleri, yeni altın çıkarmak yerine eski telefonları geri dönüştürmek için yarışıyor.

Sadece altın ve gümüş mü?

Tabii ki hayır! Cihazlarınızın içinde paladyum (altından bazen daha pahalıdır), platin ve lityum gibi stratejik madenler de var. Paladyum, devre kartlarındaki çok katmanlı seramik kapasitörlerde kullanılırken; lityum, o meşhur 'şarjım bitiyor' dediğimiz bataryaların kalbinde yer alıyor. Ayrıca ekranların o canlı renklerini veren 'Nadir Toprak Elementleri' (Neodimyum, Terbiyum vb.) olmasaydı, ne o yüksek çözünürlüğü görebilirdik ne de telefonlarımızın hoparlöründen kaliteli ses alabilirdik.

Eski telefonunu "belki bir gün lazım olur" ya da "hatırası var" diye çekmecede çürütmek, aslında küresel ekonomiden bir parçayı koparıp saklamak gibi.

Her yıl milyonlarca ton elektronik atık (e-atık) çöpe gidiyor ve içindeki bu değerli metaller toprağa karışarak zehir saçıyor. Oysa doğru bir geri dönüşümle, o telefonun içindeki altın bir başkasının bilgisayarında, gümüşü ise bir 5G istasyonunda yeniden hayat bulabilir.

Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
