Akıl Tutulması Yaşadın! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
Akıl Tutulması Yaşadın! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de 11. haftada mücadele kıyasıya sürüyor. 19 Ekim günü yayınlanan programda haftanın 7. ve son eleme adayı belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te 11. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Programın 19 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde şef Ali Çuhadar konuk olarak geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Şef yarışmacılardan Kahramanmaraş yöresine ait 'Eli Böğründe' yemeğini yapmalarını istedi. Şefin değerlendirmesinin ardından Şirin, Ezgi, Semih, Beyza ve Kaan'ın tabakları başarılı oldu.
MasterChef Türkiye'nin ikinci aşamasında ise Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan kariyerlerinin ilk ürünlerini yapmalarını istedi. Kalan yarışmacılar mor, mavi ve beyaz kutular arasında tercih yaptı. Kutulardan patlıcan, kum midyesi ve nar çıktı.
Yarışmacılar bu yaratıcılık etabında kıyasıya bir rekabet sergilediler. Yapılan değerlendirmelerin ardından Hakan, Kerem ve Erim'in tabakları etabı geçti ve kendilerini 12. haftaya taşıdılar.
Muratcan ve Alper ise son ikiye kaldı. Şefler ikisinin de tabağını hiç beğenmedi ancak en kötüsü Alper'in olduğu için haftanın 7. ve son eleme adayı o oldu. Şefler kendisini "Akıl tutulması yaşıyorsun galiba" diyerek eleştirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın