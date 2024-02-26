Akciğer Kanseri Tanısı Koyulduktan Sonra 24 Saat İçinde İyileşen Kadının İlginç Hikayesi

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde yaşayan 61 yaşındaki April Boudreau, ocak ayında her yıl yapılan taramasında doktorlar sağ akciğerinde endişe verici bir nodül tespit etti. Akciğer kanseri teşhisi koyulduktan sonra aynı gün tedavi edildi. Detaylar için buyurun...👇