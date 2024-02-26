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Akciğer Kanseri Tanısı Koyulduktan Sonra 24 Saat İçinde İyileşen Kadının İlginç Hikayesi

Akciğer Kanseri Tanısı Koyulduktan Sonra 24 Saat İçinde İyileşen Kadının İlginç Hikayesi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 18:19

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde yaşayan 61 yaşındaki April Boudreau, ocak ayında her yıl yapılan taramasında doktorlar sağ akciğerinde endişe verici bir nodül tespit etti. Akciğer kanseri teşhisi koyulduktan sonra aynı gün tedavi edildi. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://nypost.com/2022/11/24/i-was-d...
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ABD'nin Teksas Eyaleti'nde yaşayan 61 yaşındaki April Boudreau, akciğer kanseri teşhisi koyulduktan sonra aynı gün tedavi edildi.

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde yaşayan 61 yaşındaki April Boudreau, akciğer kanseri teşhisi koyulduktan sonra aynı gün tedavi edildi.

Boudreau, üç kez kanser tedavisi gördü. 1984 ve 1985 yıllarında Hodgkin lenfoma hastalığını iki kez yendi ve 2002 yılında meme kanserini atlattı.

Boudreau, üç kez kanser tedavisi gördü. 1984 ve 1985 yıllarında Hodgkin lenfoma hastalığını iki kez yendi ve 2002 yılında meme kanserini atlattı.

Ocak ayında her yıl yapılan taramasında doktorlar sağ akciğerinde endişe verici bir nodül tespit etti.

Akciğer biyopsisinde doktorlar, nodülün erken evre akciğer kanseri olduğunu anladılar. Doktorlar hemen harekete geçti ve Boudreau lokal anestezi altındayken kanserli hücreleri çıkardılar.

Akciğer biyopsisinde doktorlar, nodülün erken evre akciğer kanseri olduğunu anladılar. Doktorlar hemen harekete geçti ve Boudreau lokal anestezi altındayken kanserli hücreleri çıkardılar.

61 yaşındaki kadın, uyandığında hem kanser teşhisi koyulduğunu hem de kanserden kurtulduğunu fark etti.

61 yaşındaki kadın, uyandığında hem kanser teşhisi koyulduğunu hem de kanserden kurtulduğunu fark etti.

Tek yaşadığı belirtinin biraz nefes darlığı olduğunu ve bunun yaşından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Doktorlar ameliyat sırasında tümörü çıkarmak için beş küçük kesi attılar. Bu yüzden Boudreau, ertesi gün hastaneden ayrılabildi.

Doktorlar ameliyat sırasında tümörü çıkarmak için beş küçük kesi attılar. Bu yüzden Boudreau, ertesi gün hastaneden ayrılabildi.

'Üç gün boyunca ağrı kesici aldım. Üç gün sonra hayatıma normal bir şekilde devam ettim. İnanılmazdı.'

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