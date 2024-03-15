Akaryakıta Çifte Zam! Hem Motorine Hem de Benzine Zam Geldi!

Geçtiğimiz ay peş peşe yapılan indirimler yerini zamlara bıraktı. Brent petrol fiyatları yeniden 85 dolar civarından alıcı bulmaya başlarken, bu yükseliş bir yandan da pompaya yansıdı. Benzin ve motorine aynı gece zam geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi? LPG fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

İşte, 15 Mart Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.