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Akaryakıta Çifte Zam! Hem Motorine Hem de Benzine Zam Geldi!

Akaryakıta Çifte Zam! Hem Motorine Hem de Benzine Zam Geldi!

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.03.2024 - 08:34

Geçtiğimiz ay peş peşe yapılan indirimler yerini zamlara bıraktı. Brent petrol fiyatları yeniden 85 dolar civarından alıcı bulmaya başlarken, bu yükseliş bir yandan da pompaya yansıdı. Benzin ve motorine aynı gece zam geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi? LPG fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, 15 Mart Cuma günü İstanbulAnkara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

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Akaryakıta Çifte Zam

Akaryakıta Çifte Zam

Geçtiğimiz ay peş peşe gelen indirimler bir nebze de olsa vatandaşlara rahat nefes aldırmıştı. Fakat indirim haberlerinin ardından zam açıklamaları da art arda geldi. Motorin ve benzine gece yarısı zam geldi. 

15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olan zamlar pompaya yansıdı. Motorine 1 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 53 kuruş zam uygulandı.

LPG'ye zam veya indirim var mı?

LPG'ye zam veya indirim var mı?

Motorin ve benzin grubuna gelen zam araç sahiplerine LPG'ye de zam gelecek mi dedirtti. Çifte akaryakıt zammının ardından LPG fiyatlarına ilişkin bir açıklama gelmedi. Sektör kaynakları önümüzdeki günler için akaryakıt fiyatlarında henüz yeni bir değişikliğe işaret etmiyor. 

İşte, güncel akaryakıt fiyatları 👇

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 15 Mart Cuma sabahı 85,25 dolardan alıcı buluyor.

  • Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 85,42 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 41.99 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.83 TL

  • LPG litre fiyatı 21.43 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 42.08 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.90 TL

  • LPG litre fiyatı 21.95 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 42.83 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.71 TL

  • LPG litre fiyatı 21.85 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 43.04 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.91 TL

  • LPG litre fiyatı 21.51 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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