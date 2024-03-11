AK Partili Çobandan Turgut Altınok'a Soğuk Duş! '1 Nisan Sabahı Hezimetle Kalkarsınız'
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a 'AK Partili çoban' olduğunu söyleyen bir vatandaştan tepki geldi. Ankara'da Mansur Yavaş isminin konuşulmasını, AK Partili vekillerin sözünde durmamasına bağlayan çoban '1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız.' dedi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, esnaf buluşmasında bir minibüsçü esnafının sitemine uğradı.
'Yenikent'te çobanlık yapıyorum' diyen Emin İnce isimli vatandaş, Altınok'un ve AK Parti'nin geçmiş dönem sözlerini hatırlatarak 'Hiçbiriniz verdiğiniz sözü tutmadınız' dedi.
'1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız'
Kendisinin de AK Partili olduğunu söyleyen Emin İnce isimli vatandaş sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
'Burada esnafa senin anlattıklarından önce iş lazım, aş lazım, para lazım. Şimdi burada senin lehine, tam sonuç çıkartmamız lazım. Münakaşa değil münazara yapmamız lazım. Bugün Ankara’da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi AK Partililerin, bakanların, milletvekillerinin, il başkanlarıdır. Hiçbiriniz verdiğiniz sözleri tutmadınız. Nice bakanlarınız, nice milletvekilleriniz, nice il başkanlarınız sözler verdi. Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Onun için bugün Ankara’da Mansur Yavaş’ı konuşuyoruz. Senin lehine çevirmen lazım burayı. Yoksa 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız.'