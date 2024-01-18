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AK Parti'nin 48 İlde Aday Gösterdiği İsimler Belli Oldu: Kritik İllerde Hangi İsimler Yer Alıyor?

AK Parti'nin 48 İlde Aday Gösterdiği İsimler Belli Oldu: Kritik İllerde Hangi İsimler Yer Alıyor?

Yerel Seçim AK Parti
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 13:39

AK Parti'nin 48 ilde aday gösterdiği isimler belli oldu. Buna göre kritik iller arasında görülen Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir ve Antalya'da Hakan Tütüncü gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Sözcü

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31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.

Tarihin yaklaşmasıyla birlikte kritik aday belirleme sürecinde sona gelinirken, edinilen bilgiye göre, AK Parti 48 ilin daha adaylarını açıkladı.

Tarihin yaklaşmasıyla birlikte kritik aday belirleme sürecinde sona gelinirken, edinilen bilgiye göre, AK Parti 48 ilin daha adaylarını açıkladı.

ATO Kongre Merkezi'nde saat 14.00'da yapılacak aday tanıtım toplantısında açıklanacak isimler arasında Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir ve Antalya'da Hakan Tütüncü bulunuyor.

AKP adaylarının tam listesi şu şekilde:

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