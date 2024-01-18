AK Parti'nin 48 İlde Aday Gösterdiği İsimler Belli Oldu: Kritik İllerde Hangi İsimler Yer Alıyor?

AK Parti'nin 48 ilde aday gösterdiği isimler belli oldu. Buna göre kritik iller arasında görülen Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir ve Antalya'da Hakan Tütüncü gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Sözcü