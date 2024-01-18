AK Parti'nin 48 İlde Aday Gösterdiği İsimler Belli Oldu: Kritik İllerde Hangi İsimler Yer Alıyor?
31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.
Tarihin yaklaşmasıyla birlikte kritik aday belirleme sürecinde sona gelinirken, edinilen bilgiye göre, AK Parti 48 ilin daha adaylarını açıkladı.
ATO Kongre Merkezi'nde saat 14.00'da yapılacak aday tanıtım toplantısında açıklanacak isimler arasında Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir ve Antalya'da Hakan Tütüncü bulunuyor.
AKP adaylarının tam listesi şu şekilde:
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
Ankara: Turgut Altınok
Antalya: Hakan Tütüncü
Diyarbakır:Mehmet Halis Bilden
Hatay:Mehmet Öntürk
İzmir: Hamza Dağ
Kahramanmaraş:Fırat Görgel
Kayseri:Memduh Büyükkılıç
Konya: Uğur İbrahim Altay
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Sakarya: Yusuf Alemdar
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Tekirdağ:Cüneyt Yüksel
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Van: Abdulahat Arvas
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Aksaray:Evren Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Çorum:Halil İbrahim Aşgın
Gümüşhane:Ercan Çimen
Hakkâri: İsmet Ölmez
Iğdır: Ülkü Öcal
Karabük: Özkan Çetin
Karaman:Mevlüt Akgün
Kırıkkale:Mehmet Saygılı
Kırşehir:Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Muş:Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas:Hilmi Bilgin
Şırnak:Mehmet Yarka
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan