Airbnb, Evlerde Kamera Kullanımını Tamamen Yasakladı
Airbnb, Evlerde Kamera Kullanımını Tamamen Yasakladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Airbnb, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan ABD merkezli bir uygulama.
Airbnb, ev sahiplerinin iç mekanlarda güvenlik kamerası kullanmasını tamamen yasakladığını duyurdu.
Daha önce, rezervasyondan önce belirtildiği ve açıkça görülebildiği sürece oturma odaları veya koridorlar gibi ortak alanlarda güvenlik kameralarının kullanılmasına izin veriliyordu.
Şirketin yeni politikasına göre, 30 Nisan’dan itibaren sadece kapı zilleri gibi dış mekan kameralarına izin verilecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın