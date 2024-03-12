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Airbnb, Evlerde Kamera Kullanımını Tamamen Yasakladı

Airbnb, Evlerde Kamera Kullanımını Tamamen Yasakladı

Airbnb Kamera
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 15:02

Online rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, güvenli kameralarına ilişkin kurallarını değiştirdi. Artık Airbnb üzerinden kiralanın evlerde iç mekanlarda kamera bulunması tamamen yasak. 

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Airbnb, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan ABD merkezli bir uygulama.

Airbnb, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan ABD merkezli bir uygulama.

Türkiye'de de oldukça popüler olan Airbnb, güvenlik kameralarına ilişkin politikasında değişikliğe gittiğini açıkladı.

Airbnb, ev sahiplerinin iç mekanlarda güvenlik kamerası kullanmasını tamamen yasakladığını duyurdu.

Airbnb, ev sahiplerinin iç mekanlarda güvenlik kamerası kullanmasını tamamen yasakladığını duyurdu.

Daha önce, rezervasyondan önce belirtildiği ve açıkça görülebildiği sürece oturma odaları veya koridorlar gibi ortak alanlarda güvenlik kameralarının kullanılmasına izin veriliyordu.

Daha önce, rezervasyondan önce belirtildiği ve açıkça görülebildiği sürece oturma odaları veya koridorlar gibi ortak alanlarda güvenlik kameralarının kullanılmasına izin veriliyordu.

Şirketin yeni politikasına göre, 30 Nisan’dan itibaren sadece kapı zilleri gibi dış mekan kameralarına izin verilecek.

Şirketin yeni politikasına göre, 30 Nisan’dan itibaren sadece kapı zilleri gibi dış mekan kameralarına izin verilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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