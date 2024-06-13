Aileyle Bayram Tatiline Giderken Arabada Dinlemelik 15 Şarkı

Yılın o zamanı geldi! Çoğumuz ailecek arabaya doluşup, uzun yollara düşeceğiz. Siz de bu anlarda telefonunuzu radyoya bağlayıp, acaba ne açsam herkes beğenir diye kara kara düşünenlerden misiniz?

Artık endişelenmenize gerek yok, derdinize deva olmaya geldik! Ailecek beraber dinleyebileceğiniz eğlenceli şarkıları biz derledik, size de uzun yolculukların, muhabbetlerin ve birlikte geçirilen güzel anların keyfini çıkarmak kaldı!