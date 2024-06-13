Aileyle Bayram Tatiline Giderken Arabada Dinlemelik 15 Şarkı
Aileyle Bayram Tatiline Giderken Arabada Dinlemelik 15 Şarkı
Yılın o zamanı geldi! Çoğumuz ailecek arabaya doluşup, uzun yollara düşeceğiz. Siz de bu anlarda telefonunuzu radyoya bağlayıp, acaba ne açsam herkes beğenir diye kara kara düşünenlerden misiniz?
Artık endişelenmenize gerek yok, derdinize deva olmaya geldik! Ailecek beraber dinleyebileceğiniz eğlenceli şarkıları biz derledik, size de uzun yolculukların, muhabbetlerin ve birlikte geçirilen güzel anların keyfini çıkarmak kaldı!
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1. Mecbursun
2. Derin Duygular
3. Barış Manço - Kara Sevda
4. Mabel Matiz - Ahu
5. Sezen Aksu - Karşıyım (Official Video)
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6. Melike Şahin - Diva Yorgun
7. Kumralım
8. Sevdik Sevdalandık
9. Ajda Pekkan - AJDA - Sana Neler Edeceğim (1975)
10. Altın Gün - Goca Dünya (Live on KEXP)
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