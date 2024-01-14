Ailesini Arayıp 'Kaçırıldım' Dedi, Yardım İstedi: 'Beni Bir Depoda Tutuyorlar'
Ailesini Arayıp 'Kaçırıldım' Dedi, Yardım İstedi: 'Beni Bir Depoda Tutuyorlar'
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Olay, 18.00'da Aydın'ın Didim ilçesinde meydana geldi. Kuaförde çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki G.N.S., işten çıktığı sırada henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki kişi yada kişilerce kaçırıldı.
Bir süre sonra annesini arayan G.N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi.
Durumu polis ekiplerine bildiren aile, kızının hayatından endişe ettiğini belirtirken, ihbar sonrası ekipleri genç kızı bulmak için harekete geçti.
Olayı duyan G.N.S.'nin yakınları ise sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak arama çalışmalarına dahil oldu.
Baba S.S., "Kızım G., bugün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi.
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