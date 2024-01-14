Ailesini Arayıp 'Kaçırıldım' Dedi, Yardım İstedi: 'Beni Bir Depoda Tutuyorlar'

Aydın'da çalıştığı kuaförün önünden taksi ile kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki G.N.S., ailesini arayarak yardım istedi. Genç kız ailesine 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' dedi. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis, G.N.S.'yi bulmak için çalışma başlattı.