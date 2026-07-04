Aile Dizimi ile İdrak Şifası: Atalardan Gelen Döngüleri Görmek
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Hayatımızda bazı olaylar tekrar tekrar karşımıza çıkıyorsa, orada yalnızca bugüne ait bir durum olmayabilir.
Para kazanırsınız ama elinizde tutamazsınız. Bir ilişki biter, yeni bir ilişki başlar fakat yaşadığınız duygu yine aynıdır. İşiniz, eviniz, çevreniz değişir ama hayatın size anlattığı konu değişmez.
Şimdi burada durup şu soruyu sorabiliriz:
Bu yaşadığım gerçekten yalnızca bana mı ait?
İşte Aile Dizimi ile İdrak Şifası, bugün yaşadığımız olayların ailemizden, atalarımızdan ve geçmişte tamamlanmadan kalan bağlardan nasıl beslendiğini görmemize yardım eder.
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Talep Edildiği Anda Alan Açılır?
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Aile Dizimi Nasıl Çalışır?
Anne, Baba ve Maddeyle Kurduğumuz Bağ
Görmek Yetmez, İdrak Etmek Gerekir
Geçmişin Kapısını Kapatmak
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