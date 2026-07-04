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Aile Dizimi ile İdrak Şifası: Atalardan Gelen Döngüleri Görmek

etiket Aile Dizimi ile İdrak Şifası: Atalardan Gelen Döngüleri Görmek

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
04.07.2026 - 16:41
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Hayatımızda bazı olaylar tekrar tekrar karşımıza çıkıyorsa, orada yalnızca bugüne ait bir durum olmayabilir.

Para kazanırsınız ama elinizde tutamazsınız. Bir ilişki biter, yeni bir ilişki başlar fakat yaşadığınız duygu yine aynıdır. İşiniz, eviniz, çevreniz değişir ama hayatın size anlattığı konu değişmez.

Şimdi burada durup şu soruyu sorabiliriz:

Bu yaşadığım gerçekten yalnızca bana mı ait?

İşte Aile Dizimi ile İdrak Şifası, bugün yaşadığımız olayların ailemizden, atalarımızdan ve geçmişte tamamlanmadan kalan bağlardan nasıl beslendiğini görmemize yardım eder.

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Talep Edildiği Anda Alan Açılır?

Aile dizimi çalışmasında öncelikle bir talep vardır. Kişi, “Ben hayatımda şu konuyu görmek ve iyileştirmek istiyorum.” der. Bu konu para, evlilik, aile, çocuklar, sağlık, iş ya da tekrar eden başka bir yaşam döngüsü olabilir.

Bakın, talep çok önemlidir. Çünkü talebinizi dillendirdiğiniz anda o konuyla ilgili alan açılmaya başlar. Fakat siz para diye bir konu getirirsiniz, çalışma size yalnızca parayı anlatmayabilir. Para bazen maddeyle, bedenle, anneyle, güvenle ya da hayattan tat alabilmekle olan ilişkinizi gösterebilir. Yani insan maddi bir iflas yaşadığı gibi bir ilişkinin içinde de iflas edebilir. Bedenine verilen değerde, sevgiyi kabul etmekte ya da hayatın sunduklarından tat almakta da bir eksiklik yaşayabilir.

Öyleyse mesele yalnızca dışarıda gördüğümüz şey değildir.

Aile Dizimi Nasıl Çalışır?

Aile Dizimi Nasıl Çalışır?

Çalışma sırasında anne, baba, eş, çocuk ya da ailedeki başka kişiler için temsilciler seçilir. Bu kişiler sessizlik içinde alana yerleştirilir.

Kim kime bakıyor? Kim uzak duruyor? Kimin önü açık, kimin alanı daralmış? Kim hareket etmek istiyor fakat yerinden ayrılamıyor?

Bütün bunlar aile sistemindeki görünmeyen düzeni anlatmaya başlar.

Burada yalnızca çalışan kişinin hayatı yoktur. Çalışmaya şahit olan herkes, gördüğü olayın içinde kendi hayatından da bir parça bulabilir.

Çünkü insanın gözünün önüne gelen bilgi, yalnızca seyretmesi için gelmez. Onun kendi hayatındaki bir bağı, görevi ya da müdahale ettiği bir alanı da gösterebilir.

Anne, Baba ve Maddeyle Kurduğumuz Bağ

Anne, Baba ve Maddeyle Kurduğumuz Bağ

Her ailede otorite aynı şekilde kurulmaz.

Bazen baba otoritedir. Bazen anne hem anne hem baba görevini üstlenmiştir. Baba geri çekilmiş, anne evi, parayı, düzeni ve kararları yönetmeye başlamış olabilir.

Çocuk da bu düzenin içinde şunu öğrenebilir:

“Hayatı kadın yönetir.”

“Baba yapamıyorsa ben yaparım.”

“Her şeyi ben düzeltmeliyim.”

Sonra o çocuk büyür ama aldığı görev onunla birlikte büyür.

İnsan eşine, çocuğuna ve çevresindeki kişilere müdahale etmeye başlayabilir. Onların iyiliğini istediğini düşünür. Fakat karşıdaki kişinin talebi olmadan onu değiştirmeye çalışmak, bazen onun kaderine müdahale etmektir.

Şimdi burada önemli bir soru var:

Dışarıyı değiştirmeye çalışırken içeride hangi dönüşümden kaçıyorum?

Görmek Yetmez, İdrak Etmek Gerekir

Görmek Yetmez, İdrak Etmek Gerekir

Aile diziminde bir olay görülür. Ancak şifa yalnızca o görüntünün ortaya çıkmasıyla tamamlanmaz.

Çünkü insan bazen gördüğünü hemen anlayamaz. Bilginin üzerinde yılların korkusu, alışkanlığı ve aileden alınan görevleri vardır.

İdrak Şifası burada başlar.

Kişi, “Ben annemin yükünü taşıyormuşum.” ya da “Babamın yapamadığı görevi tamamlamaya çalışıyormuşum.” dediğinde yalnızca zihinsel bir bilgi almamalıdır.

O bilginin kendi hayatında nerede çalıştığını da görmelidir.

İdrak edildiğinde insan artık aynı olaya eskisi gibi bakamaz. Dışarıdaki kişiyi değiştirmek yerine kendi yerini görmeye başlar.

Geçmişin Kapısını Kapatmak

Geçmişin Kapısını Kapatmak

Aile Dizimi ile İdrak Şifası çalışmasında geçmişin kapısı açıldığında, o kapının bilinçle kapanması da önemlidir.

Çünkü amaç geçmişte yaşanan acıları yeniden taşımak değildir. Oradaki faydayı, bilgiyi ve dersi alıp yükü geçmişte bırakmaktır.

Bir rüzgâr düşünün. Kapı kapalıyken içeride bir hareket yoktur. Kapıyı açtığınızda rüzgâr içeri girer. Şimdi o kapıyı kapatabilmek için geçmişte yaşananları bir bohça yapıp ait olduğu yere bırakmak gerekir.

Bazen helalleşme olur ve kalpte büyük bir ferahlık meydana gelir.

Bazen de çözülecek bir şey olmadığını görürüz. Çünkü herkes kendi seçiminde ve kendi yolundadır.

Aile Dizimi ile İdrak Şifası bize şunu hatırlatır:

Başkasının hayatını değiştirmek yerine kendi yerimize geçtiğimizde, aile sistemindeki düzen de yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.

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