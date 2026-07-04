Aile Dizimi ile İdrak Şifası: Atalardan Gelen Döngüleri Görmek

Aile dizimi çalışmasında öncelikle bir talep vardır. Kişi, “Ben hayatımda şu konuyu görmek ve iyileştirmek istiyorum.” der. Bu konu para, evlilik, aile, çocuklar, sağlık, iş ya da tekrar eden başka bir yaşam döngüsü olabilir.

Bakın, talep çok önemlidir. Çünkü talebinizi dillendirdiğiniz anda o konuyla ilgili alan açılmaya başlar. Fakat siz para diye bir konu getirirsiniz, çalışma size yalnızca parayı anlatmayabilir. Para bazen maddeyle, bedenle, anneyle, güvenle ya da hayattan tat alabilmekle olan ilişkinizi gösterebilir. Yani insan maddi bir iflas yaşadığı gibi bir ilişkinin içinde de iflas edebilir. Bedenine verilen değerde, sevgiyi kabul etmekte ya da hayatın sunduklarından tat almakta da bir eksiklik yaşayabilir.

Öyleyse mesele yalnızca dışarıda gördüğümüz şey değildir.