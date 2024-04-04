'Aile Dizimi' Doğruymuş! TÜİK Açıkladı: Eğitimi Anneden Alıyoruz, Zenginlik Miras Kalıyor

14 yaş civarındayken ailesinin maddi durumunu 'çok kötü' olarak belirtenlerin %16,5'i şu an en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda yer alırken, %25,5'i ise en düşük grupta yer aldı.

Kendisi 14 yaş civarındayken ailesinin maddi durumunu 'çok iyi' olarak belirtenlerin %40,6'sı şu an en yüksek gelir grubunda yer alırken, %7,6'sı ise en düşük grupta oldu.

Bir nevi maddi aktarım iyi seviyedeyken iyi kalmaya devam etti.