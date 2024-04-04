'Aile Dizimi' Doğruymuş! TÜİK Açıkladı: Eğitimi Anneden Alıyoruz, Zenginlik Miras Kalıyor
'Aile Dizimi' Doğruymuş! TÜİK Açıkladı: Eğitimi Anneden Alıyoruz, Zenginlik Miras Kalıyor
TÜİK, Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı verilerini yayımladı. Aile dizimi benzeri veriler ilgi çekti.
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Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisiyle ünlenen "Aile Dizimi" uygulamasında aileden gelen aktarımlar inceleniyordu. TÜİK de bunun maddi boyutunu inceledi.
"Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" verilerinde elde edilen sonuçlar, ilk kez bülten olarak yayımlanırken, AB ülkeleriyle aynı dönemde Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nda incelenen verilerde 25-59 yaş grubunda olan fertlerin durumu ile kendilerinin 14 yaş dönemindeki ebeveynlerinin durumunu karşılaştırıldı.
Eğitim anneden geçiyormuş: Annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin %83,5'i yükseköğretimi bitirdi.
Tam tersinde de annesi lise altı eğitim seviyesini bitirenlerin şu anki eğitim durumunda %56,3'ünün lise altı eğitim aldığı ancak %21,9'unun yükseköğretim mezunu olduğu görüldü.
Babası ve şu an kendisi işveren veya kendi hesabına çalışanların oranı %14,5 oldu.
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Gelir sınıfı değiştirenler de var: Geçmişte maddi durumu çok kötü olan fertlerin %16,5'i şu an en yüksek gelir grubunda yer aldı.
Ailesi ev sahibi olanların %57,7'si de ev sahibi oldu.
14 yaşında ailesiyle tatile gidemeyenlerin %69,1'i halen tatile gidemiyor.
Günde en az bir kere et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayabilen ailelerde büyüyenlerin %72,4'ü şu an iki günde bir bu yemek masrafını karşılayabiliyor. Yüzde 27,6'sı ise karşılayamıyor.
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