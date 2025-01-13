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Aile Bireylerinin Yanında Dinlenilirse Sizi Utançtan Komaya Sokacak 10 Şarkı

etiket Aile Bireylerinin Yanında Dinlenilirse Sizi Utançtan Komaya Sokacak 10 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 00:07

Ailenizin yanında şarkı açarken önceden sözlerini kontrol etseniz iyi olur çünkü bazı şarkılardan ne çıkacağını inanın tahmin bile edemezsiniz. Biz uyarımızı yapalım!

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1. Hisset Beni

2. Ben Şarkımı Söylerken

3. Çeksene Elini

4. Lambaya Püf de

5. Dillere Düşeceğiz

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6. Janti

7. Rakkas

8. Duş

9. Ters Yön

10. Çakkıdı

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pondsjournal
pondsjournal
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