Aile Bireylerinin Yanında Dinlenilirse Sizi Utançtan Komaya Sokacak 10 Şarkı
Aile Bireylerinin Yanında Dinlenilirse Sizi Utançtan Komaya Sokacak 10 Şarkı
Ailenizin yanında şarkı açarken önceden sözlerini kontrol etseniz iyi olur çünkü bazı şarkılardan ne çıkacağını inanın tahmin bile edemezsiniz. Biz uyarımızı yapalım!
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1. Hisset Beni
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2. Ben Şarkımı Söylerken
3. Çeksene Elini
4. Lambaya Püf de
5. Dillere Düşeceğiz
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6. Janti
7. Rakkas
8. Duş
9. Ters Yön
10. Çakkıdı
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