Ahmet Şık Kimdir? TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Kariyeri boyunca pek çok gazete ve dergide çalışan Ahmet Şık, 2018 yılında HDP'den İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2020 yılının Mayıs ayında partiden istifa etti. Daha sonra Nisan 2021 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Ahmet Şık 28. dönem TİP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer alıyor.

Ahmet Şık, Yonca Şık ile evli. Çiftin bir de Mina adında kızları var.