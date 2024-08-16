Ahmet Şık Kimdir? TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
Ahmet Şık Kimdir? TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi
Yaptığı açıklamalarla sık sık tartışılan siyasi isimlerden biri olan Ahmet Şık, çoğu zaman kaleme aldığı yazılarla da dikkat çekiyor. Yazar, gazeteci ve siyasetçi kimliği ile tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, meclisteki kavganın ardından yaralanan vekiller arasında yer aldı. TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık hangi gazetelerde çalıştı, mesleği ne?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Şık Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Şık Hangi Gazetelerde Çalıştı?
Ahmet Şık'ın Siyasi Kariyeri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın