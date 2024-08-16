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Ahmet Şık Kimdir? TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Ahmet Şık Kimdir? TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın Siyasi Kariyeri ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 16:31

Yaptığı açıklamalarla sık sık tartışılan siyasi isimlerden biri olan Ahmet Şık, çoğu zaman kaleme aldığı yazılarla da dikkat çekiyor. Yazar, gazeteci ve siyasetçi kimliği ile tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, meclisteki kavganın ardından yaralanan vekiller arasında yer aldı. TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık hangi gazetelerde çalıştı, mesleği ne? 

İşte, detaylar...

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Ahmet Şık Kimdir?

Ahmet Şık Kimdir?

Ahmet Şık, 10 Mayıs 1970 yılında Adana'da dünyaya geldi. Şık, aslen Antalya Kumlucalı olan Fatma ve Hüseyin Şık çiftinin üç oğlundan en küçüğüdür. Gazeteci, yazar ve siyasetçi Şık, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

Ahmet Şık Hangi Gazetelerde Çalıştı?

Ahmet Şık Hangi Gazetelerde Çalıştı?

Ahmet Şık, gazeteciliğe henüz eğitim hayatının ilk yıllarında atıldı. Kariyerine Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. Daha sonra 1991 ila 2007 yılları arasında Evrensel, Cumhuriyet, Yeni Yüzyıl, Nokta ve Aktüel gibi gazete ve dergilerde muhabir olarak çalıştı. Reuters haber ajansında ise foto muhabiri olarak görev aldı. 

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Gruba açtığı alacak davası nedeniyle işten çıkarıldı. Aktüel dergisinden de benzer gerekçe ile yollarını ayıran Ahmet Şık, 2018 yılında siyaset sahnesinde yerini aldı.

Ahmet Şık'ın Siyasi Kariyeri

Ahmet Şık'ın Siyasi Kariyeri

Kariyeri boyunca pek çok gazete ve dergide çalışan Ahmet Şık, 2018 yılında HDP'den İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2020 yılının Mayıs ayında partiden istifa etti. Daha sonra Nisan 2021 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. Ahmet Şık 28. dönem TİP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer alıyor. 

Ahmet Şık, Yonca Şık ile evli. Çiftin bir de Mina adında kızları var.

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