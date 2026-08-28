Agatha Christie: Binlerce Cinayeti Çözdü Ama Tek Bir Gizemi Asla Açıklamadı: Kendisini

O sabah, kendi hayatı da tıpkı kitapları gibi çözülmesi gereken bir bilmeceye dönmüştü.

Ama oraya gelmeden önce, sizi biraz şaşırtmam lazım. Çünkü Agatha Christie'yi çoğumuz yanlış tanıyoruz.

Onu gözünüzde nasıl canlandırıyorsunuz? Muhtemelen bir şöminenin başında, elinde çayıyla oturmuş, sakin sakin cinayet kurgulayan yaşlı bir İngiliz kadını. Kibar, sessiz, biraz da sıkıcı. Oysa gerçek Agatha, hayal ettiğinizden çok daha tehlikeli biriydi.

Mesela şunu biliyor muydunuz: Agatha Christie gerçek bir zehir uzmanıydı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında hastanede önce hemşire olarak çalıştı, sonra eczaneye geçti. Orada ilaçları kendi elleriyle hazırlıyordu. 1917'de eczacılık sınavını geçip resmen diploma aldı. Yani hangi maddenin insanı iyileştirdiğini, hangisinin öldürdüğünü, hangi dozun kalbi durduracağını kitaptan değil, ilk elden biliyordu. Romanlarındaki o meşhur zehirli cinayetler bir hayal ürünü değildi. Yıllar sonra işin ilginç yanı ortaya çıktı: Gerçek zehirlenme vakalarını çözmeye çalışan doktorlar, cevabı bulmak için onun romanlarını okumaya başladı.

Hatta bir keresinde bu bilgisi bir hayat kurtardı. Eczanede çalışırken, bir kimyagerin hesap hatası yaptığını fark etti. Adam bir ilaca gereğinden çok fazla tehlikeli madde koymuştu ve bu, bir hastayı öldürebilirdi. Genç Agatha, o adamın uyarılmaktan hoşlanmayacağını biliyordu. Bu yüzden hiç tartışmadı. Sadece o ölümcül ilaçları usulca yere düşürdü ve kimse görmeden üstlerine basıp ezdi. Kullanılamaz hale getirdi. Kimsenin haberi bile olmadı.