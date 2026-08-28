Agatha Christie: Binlerce Cinayeti Çözdü Ama Tek Bir Gizemi Asla Açıklamadı: Kendisini
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Bir kış sabahı, İngiltere'nin sessiz bir kır yolunda bir araba bulundu. Ön kapısı açıktı, farları hâlâ yanıyordu. İçinde bir kürk manto, bir valiz ve sürücünün ehliyeti duruyordu. Araba, derin bir tebeşir ocağının tam kenarında, sanki son anda durmuş gibiydi.
Ama sürücü ortada yoktu.
Bu, ucuz bir polisiye romanının ilk sahnesi gibi geliyor, değil mi? Ama değil. Gerçekten oldu. Ve o arabanın sahibi, dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan roman yazarıydı.
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Adı Agatha Christie'ydi.
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Şimdi o "sıkıcı yaşlı kadın" tablosu biraz değişti, değil mi? Ama daha bitmedi.
Şimdi geri dönelim. O terk edilmiş arabaya, o kayıp kadına.
Tam on bir gün boyunca, koca ülke tek bir soruyu sordu: Agatha Christie nerede?
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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